Fernando Tatís Jr. da un grand slam y los Padres aseguran boleto para los plaoffs

Fernando Tatís Jr. dijo que se enfermó con el virus COVID-19 hace varios días, lo que significó que tuvo que ver la fiesta desde su sofá mientras los Padres de San Diego se aseguraban un lugar en los playoffs el lunes.

Cuando regresó a la alineación de los Padres el viernes después de perderse tres juegos, Tatís se aseguró de que el mundo del béisbol supiera que está sano y listo para octubre.

Tatís conectó un grand slam en la cuarta entrada de la victoria de los Padres por 7-4 sobre los Diamondbacks de Arizona el viernes por la noche, cambiando el impulso en una victoria que mantuvo a San Diego en la contienda por una serie de playoffs en casa.

"Me siento mucho mejor hoy, y espero sentirme aún mejor en los próximos días", dijo Tatís después del cuarto Grand Slam de su carrera.

Tatís se perdió toda la serie en casa de los Padres con los Cerveceros de Milwaukee a principios de esta semana después de contraer el virus. Sus compañeros de equipo se llevaron dos de tres del equipo con el mejor récord en las mayores, incluida una victoria de 11 entradas el lunes que aseguró puestos consecutivos en los playoffs para San Diego por segunda vez en la historia de la franquicia.

"Definitivamente es difícil verlo desde casa", dijo Tatís. "Hemos jugado para esto todo el año, así que definitivamente estaba ansioso por esa celebración. Pero ahora eso significa que tenemos que celebrar un par de veces más".

Tatís hizo su parte para mantener la fiesta el viernes cuando conectó ante Zac Gallen de Arizona para su 24to jonrón de la temporada, borrando un déficit de 2-1. La estrella de cinco herramientas conocida como El Niño se paró en el plato y admiró su palo de 409 pies mientras otra multitud en Petco Park rugía por él.

"Bienvenido de nuevo Tatí, ¿verdad?" Dijo el manager de los Padres, Mike Shildt. "Quiero decir, siempre ha tenido poder. Hubo un período en el que no lo hizo, pero creo que nos sentimos bien de que (sea) un tipo peligroso independientemente del poder incluido".

La enfermedad de Tatís interrumpió una temporada productiva en la que no ha sido un bateador de poder dominante, pero ha demostrado una consistencia y una durabilidad que lo eludieron en años anteriores. Ha impulsado 70 carreras por tercera vez, pero lo ha hecho con 157 hits y 109 carreras, la mejor marca de su carrera, mientras juega en 153 juegos, el máximo de su carrera, y contando.

Tatís también jonroneó contra los Medias Blancas el domingo pasado en el último juego de los Padres antes de su enfermedad.

Gracias al slam de Tatís y al salvamento de cuatro outs del relevista Mason Miller, los Padres (88-72) se mantuvieron en la contienda para recibir a los Cachorros de Chicago (90-70) en su serie de comodines la próxima semana, aunque San Diego solo puede evitar ese viaje al Wrigley Field si gana sus dos juegos del fin de semana contra Arizona, mientras que los Cachorros pierden dos veces ante San Luis.

No importa dónde se reúnan los clubes, Tatís confía en las posibilidades de los Padres de llegar a los playoffs, y en sus propias posibilidades de continuar con su impresionante juego de postemporada.

Ha mostrado su golpe de poder en sus dos viajes anteriores a la postemporada, conectando seis jonrones y remolcando 12 carreras en los 13 juegos de playoffs de su carrera. El OPS de postemporada de su carrera es la friolera de 1.328.

"Siento que estoy en un gran lugar", dijo. "El béisbol de playoffs es definitivamente diferente, y espero con ansias esa adrenalina".