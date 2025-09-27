Cleveland nombra este sábado una calle en honor a José Ramírez

El dominicano José Ramírez ha tenido un impacto tremendo no sólo en la organización de los Guardianes, sino en Cleveland en general durante su estelar carrera de 13 temporadas en las Grandes Ligas. Y el sábado, la ciudad honrará a uno de los mejores atletas profesionales que ha visto.

La ciudad de Cleveland, en asociación con los Guardianes, reconocerá a Ramírez nombrando una calle en su honor. “José Ramírez Way” conectará el José Ramírez Field en Clark Field con la avenida Clark.

Ramírez se convertirá en el primer atleta activo en tener una calle con su nombre en Cleveland. El sábado se llevará a cabo una ceremonia para entregarle los nuevos letreros de la calle. Incluirá a miembros de los Guardianes y a funcionarios de la ciudad de Cleveland, incluyendo al presidente del concejo municipal, Blaine Griffin.

En el terreno, Ramírez continúa solidificando un currículum que probablemente le valdrá un lugar en Cooperstown algún día. El jueves, se convirtió en el líder de todos los tiempos de Cleveland en extrabases, que es uno de los muchos récords de la franquicia que podría establecer al final de su carrera.

Ramírez llegó al encuentro viernes con 285 jonrones de por vida, segundo en la historia de la franquicia detrás del miembro del Salón de la Fama Jim Thome (337). Ocupaba el segundo puesto en bases robadas (283), sólo por detrás de Kenny Lofton (452). El miércoles, se convirtió en el segundo jugador en la historia del equipo en alcanzar las 3,000 bases totales en su carrera, uniéndose a Earl Averill.

“Es divertido de ver”, expresó el manager Stephen Vogt. “Es realmente un placer que todos podamos verlo cada noche y lo demos por sentado porque es imposible apreciarlo tanto como lo hacemos cada día. José Ramírez es uno de los mejores jugadores del planeta, y podemos verlo todos los días”.

“Él lidera a nuestros muchachos. Hace mejores a los demás. Es tanto el compañero de equipo como el jugador lo que realmente lo demuestra en el terreno”.