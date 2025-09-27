Adames y Ramos batean jonrones, McDonald poncha a 10 en la victoria de los Gigantes

Willy Adames y Heliot Ramos pegaron jonrones, y Trevor McDonald ponchó a 10 bateadores en siete entradas para guiar a los Gigantes de San Francisco a una victoria por 6-3 sobre los Rockies de Colorado el viernes por la noche.

Adames abrió el juego con un jonrón de dos carreras, su 29º de la temporada. Con dos juegos restantes, busca convertirse en el primer bateador de 30 jonrones de los Gigantes desde Barry Bonds en 2004. Todos los demás equipos en el béisbol tienen al menos cinco temporadas individuales de 30 jonrones desde 2005.

Ramos impulsó tres en la segunda entrada, anotando a Jung Hoo Lee y Grant McCray con su jonrón número 21 del año.

El novato Bryce Eldridge agregó una carrera para los Gigantes con un elevado de sacrificio en el quinto.

McDonald (1-0) permitió tres carreras y cinco hits para la primera victoria de su carrera.