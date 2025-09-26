Rojos superan a los Mets por el tercer puesto de comodín de Liga Nacional al vencer a los Cerveceros

Gavin Lux conectó dos dobles y anotó la carrera de la ventaja y los Rojos de Cincinnati derrotaron el viernes 3-1 a los Cerveceros de Milwaukee, superando a los Mets de Nueva York por el tercer puesto de comodín de la Liga Nacional.

La victoria de Cincinnati y la derrota de Nueva York por 6-2 ante Miami permitieron a los Rojos empatar con los Mets en la clasificación. Sin embargo, los Rojos, que buscan su primer pase a la postemporada desde 2020, dominan el desempate directo sobre los Mets.

Los Rojos permitieron solo tres hits y propinaron una inusual derrota a Quinn Priester de Milwaukee, quien había establecido un récord para los Cerveceros al ganar 12 decisiones consecutivas. Los Cerveceros habían ganado los últimos 19 juegos en los que Priester había lanzado, una racha que incluyó 16 aperturas y tres apariciones tras un abridor.

Priester (13-3) ponchó a cuatro y permitió tres carreras, nueve hits y una base por bolas en cinco entradas. La última vez que los Cerveceros perdieron un partido en el que Priester había lanzado fue el 24 de mayo contra los Piratas de Pittsburgh.

El marcador estaba empatado a 1 en la sexta entrada cuando Lux conectó un doblete para abrir la entrada y avanzó a tercera cuando la pelota superó al jardinero izquierdo Jake Bauers. Miguel Andújar impulsó a Lux con un sencillo y anotó la carrera de seguridad con un elevado de sacrificio de Tyler Stephenson.

Connor Phillips (5-0) se llevó la victoria con una entrada y un tercio sin permitir carreras en relevo de Zack Littell, quien permitió una carrera en 4 entradas y dos tercios. Emilio Pagán retiró a los tres bateadores en orden en la novena entrada para su 31.er salvamento en 37 oportunidades.

Los Cerveceros podrían haber conseguido el mejor récord de las mayores y haberse asegurado la ventaja de local durante los playoffs con una victoria. Milwaukee aún puede conseguirlo si gana uno de sus dos últimos partidos o Filadelfia pierde uno de sus dos últimos.