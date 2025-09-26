Pete Crow-Armstrong hace el 30-30-30, los Cubs vencen 12-1 a San Luis y se acercan al primer comodín

Pete Crow-Armstrong conectó un jonrón de dos carreras para convertirse en el primer jugador de los Cachorros con 30 jonrones, 30 dobles y 30 bases robadas en una temporada, Seiya Suzuki selló el juego con un grand slam y Chicago aplastó el viernes 12-1 a los Cardenales de San Luis para acercarse al comodín de la Liga Nacional.

Michael Busch conectó su jonrón número 32, líder del equipo, y tuvo dos carreras impulsadas, mientras que los Cubs, clasificados a los playoffs, ganaron por apenas su segunda victoria en ocho juegos y redujeron su número mágico a uno para asegurar la ventaja de local en su serie de primera ronda de playoffs contra San Diego. El primer juego de esa serie es el martes.

El segundo grand slam de Suzuki, coronando la séptima entrada de siete carreras de Chicago, lo convirtió en el tercer Cachorro con 30 jonrones esta temporada. Nico Hoerner también conectó un jonrón.

Colin Rea (11-7) permitió dos hits en 5 2/3 entradas en blanco, ponchando a siete. Cuatro relevistas lo siguieron para completar una serie de cinco hits.

Crow-Armstrong, de 23 años, se unió a Sammy Sosa como el segundo Cachorro en conectar 30 jonrones y robar 30 bases. Lanzó su bate con indiferencia tras conectar una curva alta de Miles Mikolas (8-11) a 119 metros de distancia, hacia las gradas del jardín derecho-central, para darle a Chicago una ventaja de 3-0 en la cuarta entrada.

Hoerner conectó un jonrón solitario en la primera entrada ante Mikolas, quien permitió cuatro carreras y cuatro hits en cinco entradas.

Los Cachorros reincorporaron al toletero Kyle Tucker de la lista de lesionados (pantorrilla izquierda). Bateó cuarto como bateador designado, conectó sencillos y recibió bases por bolas en cinco apariciones al plato.