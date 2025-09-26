Marlins irán con Alcántara, Pérez y Cabrera contra los Mets para últimos 3 juegos de temporada

En las Grandes Ligas no se regala nada, y los Marlins de Miami están muy claros de eso.

Aunque están descalificados de la contienda por la postemporada, los Marlins decidieron no guardar las aperturas de sus tres mejores lanzadores, los dominicanos Sandy Alcántara, Eury Pérez y Edward Cabrera, quienes enfrentarán en ese orden a los Mets de Nueva York este viernes, sábado y domingo.

Lo más interesante es que, aunque los Marlins no persiguen los playoffs, los Mets sí lo hacen, por lo que para el equipo neoyorquino esta serie representa un hueso muy duro de roer, ya que además de que enfrentan a tres lanzadores por encima del promedio, incluyendo uno que es élite, los Marlins han estado jugando muy buen béisbol en el último mes.

En septiembre, los Marlins tienen 12 victorias y 10 derrotas, jugando para un .545.

En adición, hay que incluir el factor "presión", algo que no tienen los Marlins, pues no tienen nada que perder, pero sí los Mets, ya que los Rojos de Cincinnati los persiguen sigilosamente, y un empate con estos no significa nada para los Mets, pues el equipo del dominicano Elly De La Cruz ganó la serie particular al del también criollo Juan Soto.

Antes de la jornada de este viernes, Nueva York aventajaba a Cincinnati por un juego. Los Rojos inician una serie de tres juegos con los Cerveceros de Milwaukee, quienes aún persiguen el mejor récord de las Grandes Ligas.