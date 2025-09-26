Judge da jonrón 52, Yankees derrotan a Baltimore y siguen empate con Azulejos en el primer lugar

Giancarlo Stanton conectó un par de jonrones de dos carreras en una noche de cinco carreras impulsadas, Aaron Judge tuvo un jonrón de dos carreras que les dio la ventaja con su 52do jonrón de la temporada y los Yankees de Nueva York derrotaron el viernes 8-4 a los Orioles de Baltimore para seguir empatados con Toronto en el liderato de la División Este de la Liga Americana.

Toronto y Nueva York tienen marca de 92-68 y los Blue Jays tienen el desempate sobre Nueva York, que ha ganado seis partidos seguidos y nueve de 10.

Stanton puso a los Yankees por delante con su jonrón número 48, un récord de las Grandes Ligas, en la primera entrada, uno más que los que Atlanta conectó en 2023.

Tras el jonrón de tres carreras de Jacob Westburg en la tercera entrada contra Will Warren (9-8), Judge conectó un jonrón de dos carreras en la parte baja de la entrada que se coló en la red sobre Monument Park, detrás del jardín central. Cerca de su primer título de bateo, Judge tiene un promedio de bateo de .330 y 111 carreras impulsadas.

Stanton conectó un jonrón de 451 pies dos bateadores después, que aterrizó en las gradas a la izquierda del Monument Park, su 39.º juego con múltiples jonrones, incluyendo uno en la postemporada. Añadió un roletazo productor en la séptima.

Judge y Stanton han conectado jonrones en el mismo juego 58 veces, y los Yankees han ganado 51 de ellas.

Jugando su partido número 75 después de que su debut en la temporada se retrasara hasta el 16 de junio debido a una inflamación de los tendones en ambos codos, Stanton está bateando .267 con 23 jonrones y 64 carreras impulsadas.

Rogers (9-3) permitió tres jonrones en 17 aperturas previas este año. Permitió seis carreras en tres entradas e igualó su récord personal de jonrones permitidos, permitiendo tres por primera vez desde el 20 de mayo de 2022.

Nathan Lukes conectó un jonrón al abrir la sexta entrada contra Warren, quien terminó su temporada de novato con una efectividad de 4.44 en 33 aperturas.

El jardinero izquierdo de los Orioles, Dylan Beavers, abandonó el juego después de 3 1/2 entradas debido a molestias en la espinilla derecha.