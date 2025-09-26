Boston vence a Detroit y clasifica a playoffs; los Tigres siguen empate con Cleveland

Ceddanne Rafaela conectó un triple contra el muro del jardín central para impulsar la carrera que puso fin al juego en la novena entrada el viernes por la noche, dándole a los Medias Rojas una victoria de 4-3 sobre los Tigres de Detroit y asegurando el primer lugar de Boston en la postemporada desde 2021.

Boston remontó un déficit de 3-0 para colocarse dos juegos por delante de los Tigres y dos juegos y medio por delante de Houston en la contienda por los dos últimos comodines de la Liga Americana, con dos partidos restantes. Detroit, que ha perdido 12 de sus últimos 14 partidos, aún puede llegar a los playoffs e incluso ganar la División Central de la Liga Americana con la ayuda de Cleveland.

Boston empató el juego en la octava entrada y luego Romy González conectó un sencillo al jardín central con un out en la novena. Rafaela, quien se quedó a un paso de superar al Monstruo Verde en la séptima, envió un lanzamiento con cuenta de 1-0 contra la barda del jardín central.

González, que se mantuvo firme para asegurarse de que no fuera atrapado, corrió para anotar mientras sus compañeros de equipo salían del dugout y casi lo vencieron en el plato.

Masataka Yoshida conectó tres hits para Boston. El cerrador Aroldis Chapman (5-3) lanzó la novena para llevarse la victoria. Tommy Kahnle (1-5) solo sacó un out en la baja de la novena.