Yankees vencen a los Medias Blancas con Stanton y Rodón para mantenerse empatados con Toronto

Giancarlo Stanton conectó un doblete de tres carreras que les dio la ventaja y los Yankees de Nueva York vencieron el jueves 5-3 a los Medias Blancas de Chicago para seguir empatados con Toronto en la cima de la División Este de la Liga Americana de cara a los últimos tres juegos de la temporada regular.

Carlos Rodón (18-9) lanzó seis entradas de manera constante y Austin Wells agregó un doblete productor contra la barda del centro derecho en la séptima mientras los Yankees, clasificados a los playoffs, completaron una barrida de tres juegos para ubicarse 23 juegos por encima de .500, un récord de la temporada.

Nueva York, que ha ganado cinco juegos consecutivos y ocho de nueve, tiene asegurada la ventaja de local en la Serie de Comodines si no logra vencer a los Blue Jays por el título divisional. Ambos equipos comparten el mejor récord de la Liga Americana con 91-68.

Toronto superó a Boston 6-1 el jueves por la noche y tiene el desempate cara a cara con los Yankees después de ganar la serie de la temporada 8-5.

Nueva York recibirá a Baltimore, último en la clasificación, este fin de semana, mientras que los Blue Jays jugarán en casa contra Tampa Bay.