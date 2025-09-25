Walker y Framber Valdez detienen mala racha de los Astros de Houston

Christian Walker conectó un jonrón e impulsó tres carreras para respaldar una buena apertura de Framber Valdez y los Astros de Houston vencieron el jueves 11-5 a los Atléticos para romper una racha de cinco derrotas.

Houston evitó la barrida y puso fin a una racha de siete derrotas ante los Atléticos, manteniéndose a un juego de Detroit por el último comodín de la Liga Americana, con los Tigres dominando el desempate. Detroit venció a Cleveland 4-2 más tarde el jueves.

Nick Kurtz conectó dos jonrones e impulsó las tres carreras de los Atléticos. Conectó un jonrón contra Valdez en la sexta entrada y un jonrón de dos carreras contra Enyel De Los Santos en la octava. Los 35 jonrones de Kurtz son la segunda mayor cantidad para un novato de los Atléticos, solo detrás de los 49 de Mark McGwire en 1987. Conectó nueve jonrones en 11 juegos contra Houston, empatado en el cuarto lugar con la mayor cantidad contra los Astros en una sola temporada.

Valdez (13-11) permitió una carrera y siete hits en siete entradas, ponchando a 10 y otorgando dos bases por bolas en su 31.ª apertura. Tuvo marca de 1-7 y efectividad de 6.80 en sus nueve salidas anteriores.

Víctor Caratini conectó un sencillo productor y Walker una jugada de selección en la primera entrada contra JT Ginn para una ventaja de 2-0 y Houston no se amilanó. Walker conectó su jonrón número 24 en la octava entrada para ampliar la ventaja de los Astros a 11-1.