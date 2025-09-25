Daulton Varsho conecta un grand slam y Toronto vence a Boston y a Brayan Bello

Daulton Varsho conectó su quinto grand slam de su carrera, George Springer añadió un jonrón de dos carreras y los Azulejos de Toronto derrotaron el jueves 6-1 a los Medias Rojas de Boston para mantener un empate en el liderato de la División Este de la Liga Americana con los Yankees de Nueva York.

Toronto (91-68), que había perdido seis de siete, cierra con tres juegos en casa contra Tampa Bay.

Boston (87-72) no pudo asegurar su puesto en la postemporada. Los Medias Rojas están en posición de conseguir el segundo comodín de la Liga Americana, un juego por delante de Detroit (86-73) y dos juegos por delante de Houston (85-74) con tres juegos restantes. Los Medias Rojas terminan en casa contra los Tigres.

Tres Blue Jays se combinaron para seis entradas perfectas antes de que Jarren Duran conectara un doblete ante Braydon Fisher abriendo la séptima y anotara con el sencillo de Trevor Story.

El abridor de Toronto, Louis Varland, ponchó a tres de seis bateadores y Eric Lauer retiró a 10 seguidos.

El jardinero derecho Nathan Lukes realizó una atrapada en picada sobre la línea de Cedanne Rafaela para finalizar la quinta.

Yariel Rodríguez (3-2) retiró a dos bateadores para cerrar la sexta.

En su tercera apertura perdedora consecutiva, Brayan Bello (11-9) de Boston permitió tres carreras, dos limpias, y tres hits en más de cinco entradas.