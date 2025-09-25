Tigres superan a Guardianes, ponen fin a racha de 8 derrotas y regresan al liderato de su división

Jahmai Jones abrió el juego con un jonrón y los Tigres de Detroit rompieron una racha de ocho derrotas consecutivas, venciendo a Cleveland 4-2 el jueves por la noche para colocarse nuevamente empatados con los Guardianes en el liderato de la División Central de la Liga Americana.

Detroit y Cleveland tienen marca de 86-73 con tres partidos restantes. Los Guardianes tienen el desempate tras un balance de 8-5 en la serie de la temporada.

Los Tigres viajan a Boston, donde los Medias Rojas tienen una ventaja de un juego para el segundo comodín de la Liga Americana. Los Guardianes recibirán a Texas, que ha perdido nueve de sus últimos 10 juegos.

Wenceel Pérez y Riley Greene también conectaron jonrones ante el abridor de Cleveland, Parker Messick (3-1).

Brant Hurter (4-3) se llevó la victoria y Will Vest consiguió su salvamento número 22 en 29 oportunidades.

Troy Melton permitió una carrera en 3 2/3 entradas en lo que fue un juego de bullpen para los Tigres.