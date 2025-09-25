Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Tigres superan a Guardianes, ponen fin a racha de 8 derrotas y regresan al liderato de su división

El dominicano Wenceel Pérez y Riley Greene conectaron jonrones ante el lanzador abridor de Cleveland, Parker Messick.

Riley Greene, de los Tigres, es felicitado por Dillon Dingler luego de pegar un jonrón en la cuarta entrada contra los Guardianes, el 25 de septiembre de 2025.ap

Cleveland

Jahmai Jones abrió el juego con un jonrón y los Tigres de Detroit rompieron una racha de ocho derrotas consecutivas, venciendo a Cleveland 4-2 el jueves por la noche para colocarse nuevamente empatados con los Guardianes en el liderato de la División Central de la Liga Americana.

Detroit y Cleveland tienen marca de 86-73 con tres partidos restantes. Los Guardianes tienen el desempate tras un balance de 8-5 en la serie de la temporada.

Los Tigres viajan a Boston, donde los Medias Rojas tienen una ventaja de un juego para el segundo comodín de la Liga Americana. Los Guardianes recibirán a Texas, que ha perdido nueve de sus últimos 10 juegos.

Wenceel Pérez y Riley Greene también conectaron jonrones ante el abridor de Cleveland, Parker Messick (3-1).

Brant Hurter (4-3) se llevó la victoria y Will Vest consiguió su salvamento número 22 en 29 oportunidades.

Troy Melton permitió una carrera en 3 2/3 entradas en lo que fue un juego de bullpen para los Tigres.

Agencia AP

