El talento inconmensurable de Julio Rodríguez y José Ramírez

Los peloteros dominicanos son la chispa que enciende el béisbol de Las Mayores; presentes como dos elementos imprescindibles están Julio Rodríguez y José Ramírez, los extraordinarios jugadores dominicanos que mezclan velocidad y poder.

Desde sus inicios Julio ha derrochado talento. Es portada de las Grandes Ligas debido a su liderazgo, su figura llamativa, juego duro, espectacular defensa y un chico que a sus 24 años ha alcanzado marcas soñadas por muchos.

Rodríguez es el único pelotero en la historia de la MLB en alcanzar el 20-20 (jonrones y robos) en cada una de sus cuatro primeras campañas. Se unió a Barry Bonds y Darryl Strawberry para formar la tríada de jugadores con al menos 100 robos y 100 cuadrangulares en sus primeras cuatro temporadas. Solo él y José Ramírez compilan 110 jonrones y 110 robos desde el 2022.

Si los Marineros hoy día le han tumbando el pulso a los Astros es gracias al magnífico trabajo del criollo. En cuatro años ha sido Novato del Año de la Liga Americana, tres veces All-Star, dos Bates de Plata (pendiente el de este año), está a dos robos de conseguir su segundo 30-30 y MLB le debe su primer Guante de Oro.

José Ramírez es un pelotero que se ha forjado a sangre y fuego para ser una de las estrellas del negocio. Es único en su clase, pues lo menos común en un jugador de las esquinas del infield es unir velocidad y bateo de poder. Ningún otro defensor de la antesala ha logrado robarse 250 bases y pegar 250 jonrones (285-283 al día de hoy).

La próxima temporada La Para será el noveno jugador 300-300 de la historia, uniéndose a un selecto círculo que incluye a Willy Mays, Barry Bonds y Alex Rodríguez. El fin de semana pasada alcanzó su tercer 30-30, empatando en el segundo puesto con Howard Jhonson y Alfonso Soriano, detrás de Barry y Bobby Bonds, quienes alcanzaron cinco campañas de al menos 30 jonrones y 30 estafadas.

La mezcla de velocidad y poder, posiblemente las dos herramientas más difíciles para un jugador completo, hacen que se vean fáciles en los sobresalientes dominicanos Julio Rodríguez y José Ramírez.