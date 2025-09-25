Ministro de Deportes Kelvin Cruz entrega multiuso La Javilla en Villa Duarte

El ministro de Deportes y Recreación, Kelvin Cruz, entregó el techado multiuso de La Javilla en el sector Villa Duarte, con una inversión cercana a los 12 millones de pesos.

Esta es la obra número 27 entregada durante la gestión de Cruz al frente del Ministerio de Deportes (Miderec), donde reiteró su compromiso con la juventud dominicana y resaltó la importancia de proporcionarles espacios para su desarrollo.

El ministro Cruz aclaró que este polideportivo no fue levantado para ser utilizado solo por los miembros de La Javilla, sino por todas aquellas personas o instituciones que se comprometan a respetar las reglas de orden y disciplina que caracterizan a esta academia, a la que definió como un referente deportivo.

“Entendemos que este pulmón deportivo es un tesoro que debemos mantener y preservar”, destacó Cruz, quien, acto seguido, anunció un acuerdo entre la prestigiosa academia y el Ministerio de Deportes para otorgar 400 becas a niños y jóvenes de escasos recursos.

“Esta inauguración es un punto de partida para seguir impulsando el deporte y mantener viva la memoria que ha quedado grabada en cada niño, cada joven y cada familia de Santo Domingo y la República Dominicana”, resaltó John Carmona, presidente de la Academia La Javilla.

La invocación religiosa estuvo a cargo de Domingo Pineda, secretario general de la emblemática entidad deportiva.

La Javilla es una longeva y exitosa institución deportiva con 67 años de labor social en Villa Duarte, cuyo impacto alcanza el nivel nacional por su alta calidad deportiva y en la formación de ciudadanos de bien. La academia, fundada por el histórico dirigente Juan José ‘Vivo’ Carmona, cuenta con una matrícula de 1,200 niños.

En la actividad estuvieron presentes, además, Lucrecia Santana, gobernadora de la provincia Santo Domingo, y Garibaldy Bautista, presidente del Comité Olímpico Dominicano.

De igual forma, asistieron los viceministros de Miderec Franklin de la Mota (Federados y Alto Rendimiento), Fernando Teruel (Técnico), Kennedy Vargas (Tiempo Libre y Eventos Especiales) y Samuel Taveras Tiburcio (Mantenimiento e Instalaciones Deportivas).

También participaron el inmortal del Deporte Evaristo Pérez, el ex receptor Alberto Castillo y el diputado Abelardo Rutinel, entre otros.