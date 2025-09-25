Marte le roba a Reynolds HR del empate en el noveno, Rojos vencen a Piratas 2-1

Noelvi Marté le robó a Bryan Reynolds el jonrón del empate en la novena entrada y los Rojos de Cincinnati vencieron el jueves 2-1 a los Piratas de Pittsburgh para colocarse a medio juego de los Mets de Nueva York por el último comodín de la Liga Nacional.

Nick Lodolo igualó su mejor marca en su carrera con 12 ponches antes de abandonar el juego con una lesión en la ingle derecha en el séptimo.

Marte y Gavin Lux impulsaron carreras, y los Rojos (81-78) estaban en posición de avanzar al último puesto de comodín si los Mets perdían ante los Cachorros de Chicago más tarde el jueves. Cincinnati tiene el criterio de desempate sobre los Mets (81-77) y Arizona (80-78), que jugaron contra los Dodgers de Los Ángeles.

Marte aprovechó su 1,88 metros de altura para saltar la barda de 2,4 metros del jardín derecho y extender la mano por encima de la primera fila de asientos para atrapar el batazo de 105 metros de Reynolds, que supuso el segundo out de la novena. Marte logró los tres outs, mientras que Emilio Pagán consiguió tres outs consecutivos para su 30.º salvamento, la mejor marca de su carrera, en 36 oportunidades.

Braxton Ashcraft (4-4) permitió dos carreras y ocho hits, la mayor cantidad de su carrera, en 4 1/3 entradas. Nick Yorke conectó un roletazo productor en la octava.

Lodolo (9-8) tuvo 27 swings fallidos, incluyendo 15 con curvas. Permitió dos hits y dio una base por bolas, y abandonó el juego por lesión después de 6 1/3 entradas y 81 lanzamientos. Lodolo también ponchó a 12 en Filadelfia el 8 de abril de 2023.