Lindor da jonrón, se une al club 30-30, los Mets vencen a los Cubs y siguen en posición de playoffs

Francisco Lindor disparó un jonrón para alcanzar la marca de 30-30 por segunda ocasión, Brett Baty conectó un jonrón y los Mets de Nueva York vencieron el jueves 8-5 a los Cachorros de Chicago para seguir en posición de disputar el último comodín de la Liga Nacional.

Los Mets construyeron una ventaja de seis carreras y resistieron una actuación inestable del novato Nolan McLean (5-1). Mantuvieron una ventaja de un juego sobre Cincinnati en la contienda por los playoffs, con los Rojos venciendo a Pittsburgh por 2-1.

Shota Imanaga (9-8) de Chicago recibió ocho carreras, su máximo de la temporada, en 5 2/3 entradas. Seiya Suzuki conectó dos jonrones y Dansby Swanson también para los Cubs, que han perdido seis de siete juegos.

Chicago le lleva dos juegos de ventaja a San Diego, con tres juegos por jugar por el comodín y la ventaja de local en la primera ronda de los playoffs. Ambos equipos se enfrentarán en el primer partido el martes.

Los Mets ganaban 2-0 en la tercera entrada cuando Lindor conectó contra Imanaga, enviando un jonrón solitario más allá de las gradas del jardín izquierdo hasta la Avenida Waveland. Eso le dio 30 jonrones y 31 bases robadas. El cinco veces All-Star tuvo 31 jonrones y 31 bases robadas para Nueva York en 2023.

Aunque ponchó a 11, su mejor marca personal, McLean permitió cinco carreras y cinco hits, su máximo de la temporada, en cinco entradas y un tercio. Edwin Díaz lanzó la novena para su 28vo. salvamento en 31 oportunidades.

Suzuki conectó un jonrón solitario en el cuarto y persiguió a McLean con un jonrón de tres carreras en el sexto.