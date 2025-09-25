Dylan Beavers decide triunfo de los Orioles Tampa con un jonrón en el noveno

Dylan Beavers conectó un jonrón en el primer lanzamiento de la parte baja de la novena entrada, dando a los Orioles de Baltimore una victoria por 6-5 sobre los Rays de Tampa Bay en su último partido en casa el jueves.

Los Orioles, que habrían asegurado el último puesto de la División Este de la Liga Americana con una derrota, remontaron un déficit de 5-2 en la octava entrada y aseguraron a los Rays dos temporadas perdedoras consecutivas por primera vez desde cuatro consecutivas entre 2014 y 2017. Coby Mayo empató el marcador con un jonrón de dos carreras en la octava.

Keegan Akin (5-4) trabajó la novena. Kevin Kelly (2-5) permitió los jonrones de Mayo y Beavers, ambos en el primer lanzamiento del turno al bate.

Jesse Scholtens ponchó a nueve en 5 1/3 entradas de relevo para los Rays. Su último lanzamiento fue un tercer strike de Colton Cowser en la octava, pero la pelota se escapó en un lanzamiento descontrolado que permitió anotar una carrera. Mayo luego recibió a Kelly con un cuadrangular de dos carreras.

Christopher Morel, de Tampa Bay, abrió el marcador con un doblete con bases llenas en la tercera entrada, poniendo el marcador 2-0. Richie Palacios le siguió con un elevado de sacrificio.

Ryan Mountcastle conectó un jonrón solitario en la tercera entrada y un sencillo productor en la quinta para acercar a los Orioles a una. Los Rays respondieron con dos carreras en la sexta con dobletes productores consecutivos de Tristan Gray y Bob Seymour.