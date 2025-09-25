Cal Raleigh conecta jonrones 59 y 60 para liderar MLB y Seattle conquista el Oeste de la Americana

Fue apenas lo más apropiado y lógico que Cal Raleigh hubiera sido quien catapultó a los Marineros hacia su primer título de la División Oeste de la Liga Americana en 24 años.

El receptor ambidextro descargó su 59no y 60mo vuelacercas de la temporada para liderar las mayores, y Seattle conquistó su cuarto título de la División Oeste de la Liga Americana el miércoles, con una victoria de 9-2 sobre los Rockies de Colorado.

“Hacerlo de esta forma, en esta noche, frente a estos fanáticos, con mi mamá y mi papá incluidos, fue muy agradable”, dijo Raleigh.

Raleigh inauguró la pizarra en la primera entrada contra Tanner Gordon con un batazo que depositó la pelota en el nivel superior del graderío del jardín derecho, y culminó su actuación refulgente en la octava con un jonrón al bosque derecho frente al dominicano Angel Chivilli, cuando había dos outs.

Otros dominicanos, Julio Rodríguez y Jorge Polanco, también conectaron cuadrangulares contra Gordon (6-8) en la primera entrada.

“Estoy realmente orgulloso de estos muchachos”, dijo Raleigh. “Habían pasado más de 20 años desde la última vez que hicimos algo así. Es especial para este grupo, para esta organización y para la ciudad”.

Con cuatro juegos restantes, Raleigh tiene la oportunidad de romper el récord de la Liga Americana, de 62 vuelacercas, establecido por la estrella de los Yankees Aaron Judge en 2022.

El dominicano Luis Castillo (11-8) lanzó siete episodios y un tercio, en los que toleró una carrera para ayudar a que los Marineros —el único equipo en las mayores que nunca ha llegado a la Serie Mundial— ganaran por decimosexta vez en 17 juegos.

Castillo no permitió un hit hasta que Blaine Crim conectó un jonrón solitario en la cuarta entrada.

El venezolano Eugenio Suárez conectó su 48vo jonrón en la séptima entrada.

“De verdad nos preocupamos uno por el otro”, dijo Rodríguez. “Moriríamos por nuestros compañeros cualquier día. Significa mucho para este equipo haber logrado esto”.

Por los Rockies, los venezolanos Ezequiel Tovar de 3-0, Orlando Arcia de 2-0 con una anotada. El cubano Yanquiel Fernández de 3-0. El dominicano Warming Bernabel de 3-0.

Por los Marineros, el cubano-mexicano Randy Arozarena de 4-1 con una empujada. Los dominicanos Rodríguez de 4-2 con una anotada y una producida, Polanco de 4-2 con una anotada y una remolcada, Víctor Robles de 3-0 con dos anotadas. El venezolano Suárez de 4-1 con una anotada y una empujada.