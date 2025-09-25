Brito, Lake y Cordero entre los 26 que participaron en el primer entrenamiento del Escogido

Enfocados en el objetivo de levantar una nueva corona, los Leones del Escogido iniciaron sus entrenamientos oficiales, con los jardineros Sócrates Brito, Junior Lake y Franchy Cordero liderando a un grupo de 26 jugadores.

“Los muchachos se mostraron contentísimos de estar aquí. Eso es lo que uno quiere ver, que haya ese compromiso. Ellos están claros con la meta que tenemos de volver a ser campeones”, declaró Carlos Peña, el gerente general de los campeones nacionales y del Caribe.

“Nosotros no nos escondemos del hecho de que el año pasado fuimos campeones, pero entendemos que eso ya pasó. Este es un año de nuevos retos y tenemos que enfrentarlos de la mejor manera”, siguió diciendo.

Junto con Brito Lake, Cordero, también se presentaron los lanzadores Phillips Valdez, Denyi Reyes, Diógenes Almengó, Iván Armstrong, y Rodolfo Martínez.

“El tener todas estas piezas temprano, estos veteranos de la liga, es tan importante porque ellos son los que dan el ejemplo. Me encanta que no tuvimos que pedirles que vinieran, ellos lo hacen por su cuenta y es una tremenda señal”, expresó el ejecutivo rojo.

La primera práctica escarlata fue pilotada por Tony Díaz, asistente del dirigente Alex Cintrón. Díaz seguirá al frente mientras Cintrón completa su labor con los Astros de Houston en las Grandes Ligas.

“La vibra fue excelente. Todo el mundo estuvo muy contento y con ánimo de estar aquí. Para ganar el campeonato, que es nuestra meta, hay que empezar a ganar un día a la vez y creo que al concluir la jornada de hoy hemos ganado la práctica uno”, apuntó Díaz.

Junto con Díaz también estuvieron los coaches Ramón Santiago, Jorge Mejía, Hiram Bocachica, Eduardo Núñez, Guadalupe Jabalera, Hatuey Mendoza, entre otros.