El árbitro robot

Cuando se inició el tema del árbitro robot en Grandes Ligas hace varios años, todos pensaron que se trataba de colocar un muñeco de metal detrás del plato para decidir bolas y strikes, eliminando al ser humano que se para allí cada día, en cada partido, vestido de azul o de negro.

Y que ese muñeco de metal estaría conectado a algún sistema mecánico que anunciaría a los presentes y a la tv la calidad del pitcheo. Pero el anuncio hecho hace unos días está muy distante de eso, con los siguientes detalles:

- Es cierto que habrá una máquina-robot conectada a una zona, denominada de strike, y que en dicha máquina se definirán los “desafíos”. Es decir, el árbitro de carne humana continuará allí, de pie, cantando bolas y strikes, y cuando alguien reclame que se equivocó entonces acudirán a la máquina.

- Cada equipo tendrá solo dos oportunidades de reclamar por cada juego, y conservará el derecho cada vez que gane una de ellas. En extra innings, pueden pedir uno más.

- Los reclamos podrán hacerlo solo tres personas: el bateador, el cátcher o el pitcher, y lo harán poniéndose una mano en el casco o la gorra.

A mi, en particular, esto me suena fuera de lugar pues no le veo ningún sentido ni ninguna necesidad. Me huele a tremendo disparate.

DE LAS AGUILAS: Finalmente llegó la decisión de la justicia de Santiago sobre la demanda de nulidad de la pasada asamblea de las Aguilas Cibaeñas. La jueza Alicia Mabel Guzmán no encontró fundamentos, y desestimó la solicitud.

Un grupo de accionistas, liderados por los ex presidentes Adriano Valdez Russo y Kilvio Hernández puso la demanda, en un lío originado por la aprobación o no del voto secreto para la elección del consejo.

En caso de que no haya apelación –y ojalá que no- lo ideal sería que ambas partes dejen de lado rencores y egos, y se dispongan a conversar en términos amistosos para una integración de todos, es decir para buscar la unidad aguilucha que tanta falta les hace.

Tal vez, uno de los elementos primordiales sería la incorporación de algunos de esos accionistas a determinadas responsabilidades, pero de buena fe.

Y otro la designación de una comisión que propicie una modificación de los estatutos para cambiar muchas cosas. Una de ellas sería llevar la elección del consejo directivo a dos años, en lugar de uno como sucede ahora. Esto es conveniente porque eso evitaría el tremendo problema de una asamblea anual.

Las Aguilas necesitan rápido ambiente positivo, ir al round robin y despejar las dudas de que en el club hay unidad de toda la familia. ¿Podrán hacerlo? Ya veremos.

Al final, supe que la jueza Alicia Mabel es aguilucha desde chiquitica, y que eso le facilitó la decisión. Si hubiese sido liceísta, nadie sabe qué hubiera pasado con su decisión.

LA GRAN JUGADA: El dominicano del día en MLB fue Noelvi Marte, quien ahora juega el bosque derecho para los Rojos de Cincinnati.

En el noveno inning del partido ante los Piratas, pizarra 2-1 a favor de su club, un out, Bryan Reynolds disparó largo batazo que estaba en las gradas, pero un salto espectacular de Noelvi le “robó” un jonrón, y el estadio quería caerse. Fue un momento de tremenda emoción, y yo lo cuento porque lo vi en la TV.

Noelvi es un talento superior, 23 años de edad, nativo de Cotui, tiene 6 pies 2 pulgadas, y fue firmado por Eddy Toledo para los Marineros de Seattle en 2019.

¿Cómo llegó a Cincinnati?. Cuando cambiaron a Luis Castillo a Seattle, en un cambio de 3 por 2 en fecha 30de julio 2022.

Este año empezó en tercera, pero lo pasaron al bosque derecho ante la llegada de Ke'Bryan Hayes, antesalista de buena defensa. Marte tiene promedio de .270, 14 jonrones, 50 empujadas y su OBP está bajo ., en 3.09.Eso se debe a que tiene problemas con la zona de strike, 16 bases por bolas por 79 ponches.

Pero, tiene tiempo de sobra para trabajar eso, y seguir adelante son su progreso.

ALGO MÁS DE MLB

- Los Dodgers ganaron su división por cuarto año seguido, y eso no es sorpresa.

- Shohei Ohtani pegó su jonrón 54, igualando su marca del año pasado. Un año de estos se meterá en 60 jonrones.

- Cal Raleigh, el cátcher de Seattle, llega a los 60 jonrones, y aumenta la controversia sobre el MVP.

Este será el último fin de semana de MLB, y el domingo por la noche sabremos quienes entraron, quienes se quedaron.

Hectorj.cruz@listindiario.com

hjcbeisbol@hotmail.com

@hectorjcruz19