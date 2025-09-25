Águilas y Gigantes jugarán durante 3 días en el Citi Field

El presidente de la Liga Dominicana de Béisbol (LIDOM), licenciado Vitelio Mejía, exhortó a los dominicanos residentes en los Estados Unidos, a respaldar la Serie del Cibao, que durante tres días jugarán las Águilas Cibaeñas y los Gigantes del Cibao en el estadio Citi Field.

Mejía fue el orador principal en una concurrida rueda de prensa celebrada este jueves, donde se dieron detalles de los tres encuentros que serán los días 7, 8 y 9 de noviembre.

“Estos serán juegos válidos para la Serie Regular y que podrían definir la clasificación de un equipo”, manifestó el presidente de Lidom.

En el evento se disputará la Gran Copa New York 2025, entre los dos equipos de Lidom que representan a la región del Cibao.

“Este es un torneo que lo traemos a los dominicanos, para que disfruten nuestro béisbol “, puntualizó Mejía, quien además agradeció el esfuerzo que hacen los equipos, así como el organizador Félix Cabrera.

Por su parte el empresario Félix Cabrera, adelantó que será un evento con muchas sorpresas, donde habrá de 15 a 20 orquestas en los tres días de actividades.

“Estamos utilizando esta plataforma para enseñarle a la gente lo que es el deporte dominicano y especialmente el béisbol”, expresó Cabrera a los medios presentes en el encuentro con la prensa.

Cabrera ha sido el responsable de organizar el encuentro entre equipo dominicano por tercer año consecutivo y será la primera vez que se enfrentarán los dos equipos de la región del Cibao.

En el encuentro estuvo el Salón de la Fama de Cooperstown, David Ortiz quien tuvo una intervención. “Quiero pedirle a los organizadores dedicar la Serie, al exlanzador Octavio Dotel, así como a Rubby Pérez”, solicitó Ortiz.

Dotel un exlanzador de Grandes Ligas y de la pelota dominicana y el merenguero Rubby Pérez, hermano del pelotero Nelfi Pérez, fallecieron en lo que se conoce como la tragedia del Jet Set.

En el encuentro estuvo también el inmortal del deporte dominicano, Winston “Chilote” Llenas, quien es el vicepresidente de Lidom. También, los presidentes de los equipos que se enfrentarán en la Gran Copa New York, Víctor García Sued, por las Águilas Cibaeñas y Alfredo Acebal Rizek, por los Gigantes del Cibao. el exjugador Nelson Cruz tuvo una participación vía zoom.

Los dos equipos dominicanos tendrán su primer juego el viernes 7 de noviembre a las 7:00 de la noche, el segundo el sábado 8 a las 4:00 de la tarde y cierran el domingo 9 a las 4:00.