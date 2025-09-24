Piratas superan 4-3 a los Rojos e impiden que ganen terreno por el comodín de la Liga Nacional

Spencer Horwitz conectó un doblete productor en la undécima entrada y los Piratas de Pittsburgh derrotaron el miércoles 4-3 a Cincinnati, impidiendo que los Rojos ganaran terreno en la carrera por un comodín de la Liga Nacional.

Los Rojos llegaron al partido del miércoles empatados con Arizona, a un juego de los Mets de Nueva York, en la lucha por el tercer comodín. Los Mets se enfrentaron a los Cachorros de Chicago y los Diamondbacks jugaron contra los Dodgers de Los Ángeles más tarde el miércoles.

Los Piratas tomaron la delantera en la undécima entrada cuando Bryan Reynolds anotó su tercera carrera del juego con un doble de Horwitz. En la parte baja de la entrada, los Rojos llenaron las bases antes de que Yohan Ramírez obligara a Noelvi Marte a batear un roletazo para una jugada forzada.

El abridor de los Piratas, Paul Skenes, permitió cuatro hits y ponchó a siete en seis entradas en su última apertura programada de la temporada. El lanzador derecho de 23 años, con un promedio de 1.97, se convirtió en el primer lanzador calificado con una efectividad menor a 2.00 desde Justin Verlander en 2022, y a los 23 años se convirtió en el más joven con una efectividad menor a 2.00 desde el 1.53 de Dwight Gooden, de 20 años, en 1985. Skenes también terminó con un WHIP de 0.95 y 216 ponches.

Cincinnati enfrentó un déficit de dos carreras al llegar a la octava entrada y utilizó un par de jonrones para forzar entradas adicionales.

En la octava, el batazo de Noelvi Marte al jardín central rebotó alto en la barda y rodó hacia el jardín izquierdo central, donde rodó las bases para su primer jonrón dentro del parque. Luego, Tyler Stephenson añadió un jonrón solitario con un out en la novena para empatar el marcador a 2. El doblete productor de Jack Suwinski en la décima puso a los Piratas arriba 3-2, pero los Rojos remontaron y anotaron con un elevado de sacrificio de Gavin Lux.

El lanzador derecho de los Rojos, Hunter Greene, permitió dos carreras y cinco hits en seis entradas, con dos bases por bolas y siete ponches. Greene superó las 100 mph con cinco lanzamientos y ha lanzado 295 veces a 100 mph o más, la mayor cantidad entre los abridores, solo superado por el relevista Mason Miller, quien comenzó la noche con 405.