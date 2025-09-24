Los Nacionales cortan racha de 10 victorias de los Bravos derrotándolos 4-3; Marcell Ozuna da jonrón

James Wood conectó dos jonrones y Josh Bell agregó otro para que los Nacionales de Washington rompieran la racha de 10 victorias consecutivas de los Bravos de Atlanta con una victoria por 4-3 el miércoles.

Mitchell Parker (9-16) sacó los dos últimos outs de la quinta entrada y se llevó la victoria para Washington saliendo del bullpen. Relevó al novato Andrew Álvarez, quien no permitió carreras en 4 1/3 entradas en su quinta apertura de su carrera.

El novato Daylen Lile conectó tres hits, incluyendo un sencillo productor, para los Nacionales. José Ferrer consiguió su décimo salvamento.

Los dos jonrones solitarios de Wood le dieron 30 carreras en la temporada. Los conectó en la sexta y octava entrada. Bell abrió la cuarta entrada con su jonrón número 21.

Eli White conectó un jonrón como emergente para los Bravos al abrir la novena entrada. Drake Baldwin conectó su jonrón número 19 en la sexta, un batazo solitario al jardín izquierdo. Marcell Ozuna también conectó un jonrón solitario en la octava. Ambos equipos conectaron 10 jonrones solitarios en los dos últimos juegos de la serie.

Bryce Elder (8-11) cargó con la derrota en su última apertura de la temporada, permitiendo tres carreras y seis hits en siete entradas. Ponchó a siete.