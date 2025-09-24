Los Mets despiden a José Sirí, quien solo ha pegado dos hits esta temporada

Los Mets de Nueva York anunciaron que han designado al jardinero dominicano José Sirí para asignación.

Sirí había participado en seis juegos desde que salió de la lista de lesionados de 60 días el 9 de septiembre, con un hit y nueve ponches en 12 turnos al bate.

Los Mets activaron a Tyrone Taylor de la lista de lesionados en el movimiento.

El dominicano firmó con los Mets un contrato de 2.4 millones de dólares para esta temporada, con el fin de ser el cuarto jardinero de la franquicia.

Y, aunque su protagonismo sería más en el ámbito defensivo y su velocidad para correr las bases, su anémico promedio de bateo de 0.63, (apenas dos hits en la temporada en 32 turnos), no le dio otra opción a los Mets, que buscan victorias desesperadamente para asegurar el último cupo posible para los playoffs en la Liga Nacional, que también persiguen los Rojos de Cincinnati y los Diamondbacks de Arizona.

De los 32 turnos que tomó Sirí, 17 terminaron en ponches, para un 53 por ciento.

Los dos hits de Sirí este año fueron par de dobles, remolcó una carrera y anotó siete, con un OBP de .167.