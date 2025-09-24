Llegaron los Yankees

Finalmente, los Yanquis de Nueva York entregaron al cuadro de postemporada. Cada vez que este club avanza, aumenta su presencia en la historia, pues es la ocasión número 60 en que asisten a play off, líderes de la MLB. El segundo lugar corresponde a los Dodgers con 39 veces, muy lejanos.

Eso es válido también para los títulos ganados, pues los Yanquis suman 27 y el segundo lugar pertenece a los Cardenales de San Luis con 11, también lejos.

Esta temporada del 2025 no ha sido distinta a las anteriores. El club clasifica por 8va. ocasión en los últimos 9 años, pero ellos lo hacen en medio de controversias cuantas veces hay crisis o malos momentos.

Eso sucedió esta campaña en distintos períodos cuando todos sus simpatizantes, y algunos medios, pedían la cabeza del mánager Aaron Boone y del gerente general Brian Cashman. Boone tiene 8 años en el puesto y viene de perder su primera Serie Mundial el año pasado ante los Dodgers. Cashman está en su silla de rey desde 1998, una exageración.

Faltan 4 juegos para el final del calendario, y el club apenas cruzará de las 90 victorias. Este año, de todas formas, es atípico, pues ningún club llegará a las 100 victorias. Solamente se diferencian Filadelfia, con 92 hasta este miércoles, y Milwaukee, el más ganador con 95.

Los Yanquis intentan dar caza a Toronto para ganar la división Este, y podrían lograrlo.

LOS HOMBRES

¿Cómo evolucionaron los Yanquis este año? En forma compleja, pues tuvieron muchos baches.

En la receptoría tuvieron por bajo rendimiento de Austin Wells, y han acudido al utility Ben Rice para que ayude. En la inicial, Paul Goldschmidt tuvo una buena primera mitad, pero se cayó en la segunda. Chisholm Jr. tomó la segunda base luego de la salida del venezolano Gleyber Torres, y lo ha hecho bien con 31 jonrones, 79 empujadas y 31 robos de base.

El short Anthony Volpe ha sido un fracaso en defensa y en bateo. En la tercera tuvieron que salir de DJ LeMahieu y adquirieron a Ryan McMahon desde Colorado. En los jardines, Trent Grisham ha sido el salvador con su gran defensa y una sorpresa en la ofensiva con 34 jonrones. Cody Bellinger ha servido para remedios jugando los tres jardines y suma 29 jonrones, casi 100 empujadas.

Y está el caso de Aaron Judge, quien perdió una semana de juego por lesiones, y eso lo limitó un tiempo en la defensa. Pero Judge pudo recuperarse, ya suma 51 jonrones y lidera en todos los departamentos, camino de disputar otro MVP, ahora con Cal Raleigh, de Seattle. Giancarlo Stanton empezó fuera, tiene 73 partidos de acción con 21 jonrones, 56 empujadas, y lo ha hecho bien.

PITCHEO: Los pitchers que comenzaron fueron un fracaso, y solamente han sobrevivido los zurdos Max Fried (18-5 y 2.92) y Carlos Rodón (17-9 y 3.04), que ha sido su pitcher más estable. Acaba de llegar el dominicano Luis Gil, con 10 aperturas y 4-1 y 3.29, y él será el tercer hombre en rotación para play off.

Los Yanquis son líderes de jonrones con 263, y en OPS con .784. Sin embargo, en efectividad ocupan el 8vo. lugar de la liga con 3.95 colectivamente. Ellos tienen un gran paquete de relevistas, que no garantizan mucho.

Pero van a play off con mucho optimismo, a ver qué pasa… No se olvide que las cosas del béisbol son impredecibles, y por eso dicen que la pelota es redonda y viene en caja cuadrada.

CUMPLEAÑOS: Este día está de cumpleaños el Dr. José Joaquín Puello, con 8 décadas y media, pero Puello sigue laborando su medicina como si nada y asistiendo a actividades deportivas. Este miércoles 23 tuve la oportunidad, también, de felicitar a Chilote Llenas, quien cumplió 8 décadas y pico, otro gran hombre dominicano. Un abrazo para ambos.

LIBRE: José Siri fue puesto para asignación por los Mets, finalizando sus amores con el equipo de Nueva York. Todo empezó mal, pues en sus primeros 20 turnos apenas pegó 2 hits, luego lo sentaron y se lesionó, y perdió 4 meses. La relación no fue buena, y su contrato ha sido de un año por US$2.4 millones. Siri tiene 30 años de edad y le queda tiempo para recuperarse y continuar su carrera. Vamos a ver si juega aquí con los Gigantes, para mantenerse en forma y mostrar sus condiciones.