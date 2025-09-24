Filis superan a Dodgers como favoritos en las apuestas para ganar la Serie Mundial

Los Filis han superado a los Dodgers como los favoritos en las apuestas para ganar la Serie Mundial del 2025. Esto marca la primera vez desde que se abrió el mercado en octubre pasado que un equipo que no sea el de los Dodgers es el favorito para ganarlo todo.

Los Filis tienen un momio de +425 para ganar la Serie Mundial, según las últimas probabilidades en la casa de apuestas deportivas en línea de BetMGM. Eso les da una probabilidad implícita del 19.05% de ganar su primer campeonato desde el 2008 y el tercer trofeo de Serie Mundial en la historia de la franquicia.

Filadelfia empezó con un precio de +1100 cuando BetMGM inició este mercado el 30 de octubre del 2024, sólo por detrás de los Dodgers (+400) y los Yankees de Nueva York (+800) tras su enfrentamiento en la Serie Mundial del año pasado.

Los números de los Filis para ganar la Serie Mundial se mantuvieron iguales durante toda el receso de campaña, pero han ido mejorando desde que comenzó la campaña. Estaban a +1000 a principios de junio antes de pasar a +900 en julio, +800 en agosto y a +750 a principios de septiembre.

Con los playoffs por empezar el martes, los Filis están en posición de tener un pase directo a la Serie Divisional. Como el sembrado Nro. 2, podrían enfrentarse a los Dodgers, sembrados Nro. 3, en la Serie Divisional de la Liga Nacional.

Los Ángeles sigue siendo el principal retador de Filadelfia, según los últimos momios de la Serie Mundial, cotizando a +500 para defender su título. Los Dodgers tienen una probabilidad implícita del 16.67% de convertirse en el primer campeón repetido desde que los Yankees ganaron tres seguidos entre 1998 y el 2000.

Aun así, el mercado actualizado de la Serie Mundial apunta a una carrera más competitiva en comparación con las temporadas recientes.

Hay seis equipos listados con +800 o más para ganar la Serie Mundial: Filis, Dodgers, Marineros (+550), Cerveceros (+750), Yankees (+750) y Azulejos (+800).

A modo de comparación, sólo tres equipos estaban listados a 8 a 1 o mejor al principio de la campaña pasada. Hubo cuatro equipos de ese tipo en el 2023 y cinco en el 2022.

La última vez que seis equipos cotizaban a +800 o mejor para ganar el campeonato al inicio de los playoffs fue en el 2021. Fue entonces cuando los Bravos de Atlanta lo ganaron todo, después de empezar la postemporada con +1200 para ganar la Serie Mundial.

Completando el resto del mercado de este año, los Padres, Cachorros, Medias Rojas, Tigres y Mets se mantienen entre 13 a 1 y 25 a 1 para ganar la Serie Mundial. Los Guardianes y los Astros son los menos favorecidos con 35 a 1.