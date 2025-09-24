David Fry, de los Guardianes, sufre fracturas en la nariz y la cara tras pelotazo

El bateador designado de los Cleveland Guardians, David Fry, sufrió una fractura en la nariz y fracturas faciales después de ser golpeado en la cara por un lanzamiento de Tarik Skubal de Detroit en la sexta entrada de la victoria de Cleveland por 5-2 sobre los Tigers , una victoria que empató la carrera por el título de la división Central de la Liga Americana.

"Está bien, de buen ánimo", dijo el mánager Stephen Vogt por teléfono el miércoles por la mañana. "Está erguido, alerta".

Vogt visitó a Fry en el hospital. El equipo planeó una actualización más detallada más adelante.

El martes por la noche, Fry se cuadró para intentar tocar una recta de 99 mph de Skubal, pero el lanzamiento le impactó en la nariz y la boca. Mientras Fry se desplomaba en la caja de bateo y se agarraba la cara ensangrentada, Skubal, visiblemente conmocionado, se quitó el guante y la gorra mientras Vogt y sus entrenadores entraban corriendo al campo.

Fry permaneció tendido en el suelo varios minutos antes de que lo ayudaran a ponerse de pie lentamente. Levantó el pulgar al incorporarse y se lo llevaron en una carreta.

Los Guardianes dijeron que Fry estaba siendo transportado desde el Centro Médico Luterano al campus principal de la Clínica Cleveland para realizarle más pruebas y observación.

"Fue directo a la cara", dijo Vogt, describiendo el impacto que sacudió a Fry en Progressive Field. "Todos estamos pensando en David y su familia ahora mismo. Obviamente, nos alegra que esté bien, pero obviamente es un momento realmente aterrador".

Skubal, actual ganador del Cy Young de la Liga Americana, paseaba por el infield mientras Fry recibía asistencia. Después del partido, Skubal, quien solo permitió dos hits en las primeras cinco entradas, dijo que ver a Fry en apuros fue difícil.

“Muy duro”, dijo el zurdo. “Ya lo contacté. Seguro que su teléfono está a punto de estallar. Solo quiero asegurarme de que esté bien. Obviamente, parecía estar bien al salir del campo y espero que siga así.

Sé que a veces las cosas pueden cambiar. Así que espero que esté bien. Espero poder enviarle un mensaje esta noche o el miércoles por la mañana para asegurarme de que esté bien, porque hay cosas más importantes que el béisbol y su salud es más importante que un partido.

Así se sintió el jardinero izquierdo de los Guardianes, Steven Kwan, después de ver a Fry, un All-Star en 2024 que se sometió a una cirugía de codo fuera de temporada y no se unió al equipo hasta fines de mayo, caer.

“Definitivamente da mucho miedo”, dijo Kwan. “Que David siquiera intente algo así (un toque), es así como es. Un tipo desinteresado, y especialmente en una posición como esa, es un tipo duro. Por suerte, tuvo algo de humor cuando llegó, pero no quieres ver a alguien que te ha acompañado casi todo el año”.

Obviamente, en cuanto a energía, simplemente por quién es como compañero, ha significado mucho para nosotros como equipo. Da mucho miedo, pero por suerte tenía algo de humor fuera del campo, así que ojalá tengamos buenas noticias.

Tras el incidente, Skubal lanzó un lanzamiento descontrolado a George Valera, quien reemplazó a Fry, lo que permitió a Cleveland anotar. Skubal también cometió un error —inexplicablemente intentó hacer un tiro a ciegas a primera entre las piernas— y también fue sancionado con un balk en la sexta entrada, mientras los Guardianes remontaban con tres carreras para tomar una ventaja de 3-2 sin conectar una sola bola fuera del cuadro.