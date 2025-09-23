Los Yankees remontan ante los White Sox y aseguran un lugar en los playoffs

El sencillo productor de José Caballero con dos outs en la novena entrada impulsó a Aaron Judge y los Yankees de Nueva York remontaron para vencer el martes 3-2 a los Medias Blancas de Chicago, asegurando su octava aparición en los playoffs en nueve temporadas.

Con la victoria, los Yankees (89-68) se acercaron a un juego de Toronto, líder de la División Este de la Liga Americana (90-67), y alcanzaron los playoffs por 60.ª vez en la historia del equipo. Fue la segunda victoria de Nueva York en 61 juegos cuando perdían ocho entradas.

Anthony Volpe y Austin Wells abrieron la novena entrada con sencillos ante Brandon Eisert (3-7). Después de que Trent Grisham consiguiera una doble matanza, Judge recibió su segundo boleto intencional del juego. Cody Bellinger siguió con un boleto y Volpe anotó con un lanzamiento descontrolado de Eisert. Caballero luego coronó un turno al bate de nueve lanzamientos contra Steven Wilson con un sencillo que cayó frente al jardinero central Brooks Baldwin, mientras Judge anotaba la carrera de la victoria.

Caballero fue acosado en la primera base por sus compañeros de equipo y rociado con agua por Paul Goldschmidt y Austin Wells mientras realizaba su entrevista posterior al juego.

Colson Montgomery conectó un jonrón de dos carreras en la sexta ante Luis Gil para darle a los Medias Blancas una ventaja de 2-1.

Nueva York flaqueó en la sexta, séptima y octava entrada antes de que Caballero conectara su mayor hit como Yankee.

Gil, que estaba audicionando para un lugar en la rotación de Nueva York, permitió dos carreras y cuatro hits en seis entradas.

Austin Wells tuvo un doblete productor en el segundo para los Yankees, que tienen marca de 20-8 en sus últimos 28 juegos.

El novato de Chicago, Shane Smith, permitió una carrera y cinco hits en cinco entradas. Dio cuatro bases por bolas e igualó su mejor marca personal con ocho ponches.