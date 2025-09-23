Webster Rivas se viste de amarillo atraído por la mística y por su abuelo

Colocarse el uniforme de las Águilas Cibaeñas ha sido un sueño hecho realidad para el

receptor Webster Rivas, atraído por la mística ganadora del conjunto cibaeño y como una manera de

complacer, desde el cielo, a su abuelo, un ferviente seguidor aguilucho que murió anhelando verlo

jugar con el equipo.

“Esa ha sido una de las muchas razones por las que estoy aquí. Decidí firmar en la agencia libre por lo

aguerrido de este equipo y para honrar la pasión de mi abuelo por las Águilas”, recordó el veterano

jugador, nativo de Nagua, municipio cabecera de la provincia María Trinidad Sánchez.

Rivas agregó que deseaba vivir la experiencia de pertenecer a una organización como las Águilas,

reconocidas por su gran mística ganadora. Así lo reiteró a su llegada al campo de entrenamiento del

club, con miras a la temporada de béisbol otoño-invernal 2025-26 que inicia el 15 de octubre.

“Tenía en mente a las Águilas desde que fui a la agencia libre, porque una cosa es lo que se escucha

afuera y otra es vivir lo que representan aquí adentro. Es una gran experiencia”, expresó.

Rivas, quien llegó en marzo pasado a un acuerdo con el equipo amarillo, cuenta con experiencia de 12

temporadas en la LIDOM, donde acumula promedio de .239, con 3 cuadrangulares, 54 carreras

impulsadas y un OBP de .303.

En las dos últimas campañas vistió el uniforme de los Toros del Este, tras firmar en la agencia libre.

Su equipo original fueron los Gigantes del Cibao, donde jugó durante sus primeras diez temporadas.

También ha reforzado a las Estrellas Orientales en postemporada.

El receptor aseguró que se considera más un jugador defensivo: “En el béisbol esta es una posición crucial que requiere muchas habilidades para manejar los lanzamientos, inteligencia para pedir los pitcheos y movilidad para perseguir los batazos que estén cerca del home”.

Firmado a los 18 años por los Dodgers de Los Ángeles, Rivas ha jugado toda su carrera en la posición

dos. Sus mejores años en la LIDOM fueron con los Gigantes, equipo con el que militó desde la

temporada 2013-14 hasta la 2022-23.