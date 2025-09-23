Toros reciben a Gilberto Celestino en cambio desde Águilas por Bryan Magdaleno y un pick del draft

Los Toros del Este realizaron un movimiento para fortalecer la línea central, adquiriendo nuevamente al jardinero Gilberto Celestino en un cambio desde las Águilas Cibaeñas, a cambio del zurdo Bryan Magdaleno y una escogencia de la sexta ronda del Draft de Novatos LIDOM del próximo año.

Celestino tendrá su segunda experiencia con los Toros, equipo con el que jugó en las temporadas 2021-22 y 2022-23. En su última participación con el uniforme naranja, registró una línea ofensiva de .333/.520/.444 en seis partidos.

“Es un jugador que viene a fortalecer la línea central y a dinamizar la ofensiva con su capacidad de embasarse. Estará con el equipo desde el primer día de temporada y se suma al núcleo que estamos formando”, declaró Jesús Mejía, gerente general de los Toros, al anunciar el canje.

Con 26 años, fildeador zurdo y bateador derecho, Celestino cuenta con experiencia en las Grandes Ligas con los Mellizos de Minnesota. Viene de una destacada temporada con los Syracuse Mets, sucursal AAA, donde bateó .272/.369/.382 en 111 partidos, sumando 12 dobles, un triple, 9 cuadrangulares y 13 bases robadas en 15 intentos.

Por su parte, Magdaleno, de 24 años, fue seleccionado por los Toros en el pick 12 del Draft 2023. En AA de los Rangers registró marca de 2-0 y efectividad de 6.31 en 36 partidos, con 45 ponches y 44 boletos en 35.2 episodios. El zurdo aún no ha lanzado en la liga dominicana.

Actualmente, los Toros se mantienen entrenando a diario en el Estadio Francisco Micheli y desde este pasado lunes comenzaron a disputar partidos interescuadras.