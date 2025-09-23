Soto recibe al Ministro de Deportes y familia en Citi Field en el Mes de la Herencia Hispana

La mega estrella de los Mets de Nueva York, Juan Soto, recibió en Citi Field al Ministro de Deportes y Recreación de la República Dominicana, Kelvin Cruz y familia, en un encuentro amistoso que aprovecharon para resaltar la celebración del Mes de la Herencia Hispana.

El Mes de la Herencia Hispana es una festividad que se celebra en Estados Unidos del 15 de septiembre al 15 de octubre, con el objetivo de homenajear las constribuciones de la comunidad hispama a la historia y la cultura de los Estados Unidos, reconociendo el legado hispano en el país.

Juan Soto, se notó muy animado compartiendo con el Ministro Kelvin Cruz, que estaba acompañado de su esposa Gleidy de la Mota y su hijo Kelvin Junior Cruz.

Destacaron la influencia de los hispanos en la sociedad estadounidense y la importancia de celebrar la cultura hispana dentro de este país.

Las Grandes Ligas y sus equipos cada año celebran diversas actividades para conmemorar este mes, destacando las constribuciones de los peloteros hispanos desde épocas pasadas.

En diciembre 2024, Juan Soto y los Mets, acordaron un contrato récord de 15 años y US$765 millones, superando el de 10 años y US$700 millones que había firmado la superestrella japonesa Shohei Ohtani, con los Dodgers de Los Angeles.

Cruz, electo alcalde en La Vega, 2024-2028, fue sorprendido después al ser designado por el presidente dominicano Luis Abinader, Ministro de Deportes y Recreación en agosto del 2024.

Es dueño de una amplia trayectoria en el deporte y la dirigencia de clubes.

Soto donó una camiseta y un bate autografiado a Kelvin Cruz y familia, con quienes compartieron varias fotografías.