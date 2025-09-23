Samuel Basallo, Jesús Madé y Raudi Rodríguez son Jugadores del Año de sus equipos en ligas menores

Los jugadores del cuadro Samuel Basallo (Orioles), Jesús Madé (Cerveceros) y el jardinero Raudi Rodríguez (Angelinos), fueron nombrados por Baseball America como Jugadores del Año en Ligas Menores, siendo los peloteros más destacados de sus respectivas organizaciones en 2025.

Basallo fue reconocido como el mejor jugador de los Orioles de Baltimore en sus circuitos minoritarios, luego de completar 76 partidos de 73 hits, 23 cuadrangulares, 67 carreras impulsadas y promedio de bateo de .270 con Norfolk Tides en Triple A.

El pick número uno de los Tigres del Licey en el Draft de Novatos de 2023, hizo su debut en Grandes Ligas el pasado 17 de agosto.

En el más reciente Sorteo de Novatos de LIDOM, los Tigres seleccionaron a Jesús Madé y Raudi Rodríguez como primer y segundo pick, respectivamente.

Madé, el principal prospecto de los Cerveceros de Milwaukee, terminó la temporada con 129 hits, 28 dobles, 61 carreras impulsadas, 47 bases robadas y un promedio de bateo de .285 en 115 partidos disputados entre Clase A, Clase A+ y Doble A.

Por su parte, el jardinero de los Angelinos Raudi Rodríguez accionó durante 125 partidos en Clase A, donde terminó con 135 hits, 21 dobles, 14 vuelacercas, 83 carreras impulsadas, 38 bases robadas y promedio de bateo de .281 con Inland Empire.

Cada año, la plataforma Baseball America selecciona a un jugador de cada una de las 30 organizaciones de Grandes Ligas en sus circuitos de Ligas Menores, por su destacada producción y su nivel de competencia.