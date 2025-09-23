Rafael Devers da jonrón solitario en revés de los Gigantes ante Cardenales

Iván Herrera conectó un jonrón de dos carreras para empatar el juego en la decisiva quinta entrada antes de que San Luis anotara la carrera de la ventaja gracias a un error del segunda base de San Francisco, Casey Schmitt, y Jordan Walker añadiera un roletazo productor, enviando a los Cardenales a una victoria el lunes por 6-5 sobre los Gigantes.

Michael McGreevy (8-3) permitió cinco carreras y seis hits en cinco entradas. El lanzador derecho llegó con una racha de 11 entradas sin permitir carreras, pero esta terminó cuando le permitió un jonrón a Heliot Ramos para abrir la entrada.

JoJo Romero, el quinto lanzador de San Luis, lanzó una novena entrada de 1-2-3 para su octavo salvamento.

José Fermín conectó dos dobles e impulsó una carrera para los Cardenales. Y una vez que se pusieron arriba 5-4, la noche del abridor Justin Verlander estaba acabada.

Rafael Devers conectó un jonrón al abrir la mitad de la quinta entrada de los Gigantes, mientras que Ramos agregó un sencillo de dos carreras en la cuarta después de su jonrón número 19 anterior.