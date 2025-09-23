Los Padres ganan un lugar en los playoffs por cuarta vez en seis temporadas

Los Padres de San Diego regresan a los playoffs por cuarta vez en seis temporadas.

Los Padres aseguraron un lugar en los playoffs con una victoria de 5-4 en 11 entradas contra los tres veces campeones de la División Central de la Liga Nacional, los Cerveceros de Milwaukee, el lunes por la noche.

Freddy Fermín, adquirido de Kansas City en la fecha límite de cambios el 31 de julio, impulsó con un sencillo al corredor automático Bryce Johnson con un out en la 11ma entrada para desencadenar una celebración salvaje frente a una multitud de 42,371 personas en el Petco Park.

Los Padres se acercaron a 2 1/2 juegos de los inactivos Dodgers de Los Ángeles en la carrera de la División Oeste de la Liga Nacional y a 2 1/2 juegos de los inactivos Cachorros de Chicago en la carrera por el primero de los tres puestos de comodín de la Liga Nacional.

Manny Machado, sin camisa, con gafas de sol y empapado de cerveza y champán, dice que se siente bien por las posibilidades del equipo en los playoffs.

“Todo es diferente. Pero tenemos corazón”, dijo Machado. “Todos lo quieren. Siempre es un reto. El béisbol es un reto. Es difícil”.

Fermín estaba siendo entrevistado cuando Machado se detuvo y le echó un trago de tequila en la boca.

“Creo que con este cuerpo de lanzadores, vamos a la Serie Mundial”, dijo Fermín, el receptor. “Es un momento muy especial. No tengo palabras para describirlo. Es muy especial. El primer paso es seguir adelante”.