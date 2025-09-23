Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Joya de Dean Kremer en la lomita lleva a Orioles a triunfo 6-0 sobre Rays

Por los Rays, el cubano Yandy Díaz de 3-0. El dominicano Junior Caminero de 2-0.

Dean Kremer, abridor de los Orioles de Baltimore, hace un pitcheo en el juego del jueves 23 de septiembre de 2025, ante los Rays de Tampa BayStephanie Scarbrough/AP

Baltimore, Estados Unidos

Dean Kremer lanzó seis entradas y un tercio con pelota de un solo hit, y los Orioles de Baltimore comenzaron su última serie en casa de la temporada el martes, con una victoria de 6-0 sobre los Rays de Tampa Bay.

Kremer (11-10) ponchó a cuatro y golpeó a un bateador, pero no dio bases por bolas en su trigésima aparición. En un juego entre clubes ya eliminados de la contienda por la postemporada, continuó su dominio sobre los Rays, mejorando su efectividad de por vida a 1.64 y su récord a 5-1 en 11 aperturas contra Tampa Bay.

Colton Cowser conectó un jonrón de dos carreras contra Ian Seymour en la sexta entrada. Gunnar Henderson impulsó dos carreras con un elevado de sacrificio y un sencillo contra el abridor Ryan Pepiot, mientras que Jordan Westburg y Tyler O'Neill también lograron hits remolcadores.

Pepiot (11-12) permitió tres carreras con tres hits y una base por bolas durante tres innings en su trigésima primera aparición, la cifra más alta de su carrera, para comenzar la gira de seis visitas de los Rays que cierra la temporada.

El pelotero de 28 años tiene una efectividad de 3.86 en 167 entradas y dos tercios.

El inicio del encuentro se retrasó una hora y 11 minutos debido a la lluvia.

Por los Rays, el cubano Yandy Díaz de 3-0. El dominicano Junior Caminero de 2-0.

Por los Orioles, el dominicano Samuel Basallo de 3-0 con una anotada.

