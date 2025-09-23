Jonrón de 2 carreras de Oneil Cruz ayuda Piratas a quebrar racha victoriosa Cincinnati

Oneil Cruz conectó un jonrón de dos carreras y los Piratas de Pittsburgh, últimos en la clasificación, vencieron el martes 4-2 a los Rojos de Cincinnati, que buscan el comodín.

Cincinnati llegó al partido empatado con los Mets de Nueva York por el tercer comodín de la Liga Nacional. Los Rojos dominan el primer desempate sobre los Mets con una ventaja de 4-2 en la serie de la temporada. Los Mets jugaron contra los Cachorros el martes por la noche.

Los Piratas anotaron sus cuatro carreras en la segunda entrada contra Brady Singer (14-11).

Jack Suwinski conectó un doblete y anotó con el sencillo de Nick Yorke. Yorke anotó desde primera con el doblete de Alexander Canario. El vigésimo jonrón de Cruz en la temporada puso el marcador 4-0.

Elly De La Cruz, quien rompió una racha de 43 juegos sin conectar jonrones el sábado, puso a los Rojos en el tablero con un jonrón de dos carreras ante Johan Oviedo para poner el marcador 4-2 en la parte baja de la segunda.

Los Rojos tenían corredores en primera y tercera con dos outs en la sexta, pero el novato de los Piratas, Hunter Barco (1-0), quien debutaba en las Grandes Ligas, forzó a Matt McLain a batear un roletazo. Barco consiguió la primera victoria de su carrera.

Los Rojos solo lograron cinco hits y conectaron tres dobles play consecutivos que terminaron las entradas, incluyendo una en la novena, para ayudar a Dennis Santana a asegurar su 15º salvamento.