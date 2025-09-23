David Fry, sacado del campo en camilla después de ser golpeado en la cara

El bateador designado de los Guardianes, David Fry, fue sacado del campo en camilla en la sexta entrada el martes por la noche después de ser golpeado en la cara por un lanzamiento cuando intentaba tocar la pelota.

Fry se enfrentó a una bola rápida de 99 mph de Tarik Skubal de Detroit y el lanzamiento lo golpeó en el área de la nariz y la boca antes de desviarse de su bate.

Mientras Fry se desplomaba en la caja de bateo y se agarraba la cara, Skubal, visiblemente conmocionado, se quitó el guante y la gorra mientras el mánager de Cleveland, Stephen Vogt, y los entrenadores corrían al campo.

Fry permaneció en la caja de bateo durante varios minutos antes de que lo ayudaran a ponerse de pie lentamente. Se lo llevaron en una carreta.

Skubal, actual ganador del Cy Young de la Liga Americana, paseaba por el infield mientras Fry recibía asistencia. El zurdo lanzó un lanzamiento descontrolado a George Valera, quien reemplazó a Fry, lo que permitió a Cleveland anotar. Skubal también fue sancionado con un balk en la entrada, mientras los Guardianes remontaban con tres carreras para tomar ventaja de 3-2.

No hubo información inmediata sobre la condición de Fry.