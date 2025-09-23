¿Buscando dólares?

En estos tiempos estamos viendo un interesante movimiento internacional del deporte dominicano que es nuevo. Por tradición, solamente los atletas olímpicos competían y se mostraban en el plano internacional, pero los dos últimos años tenemos cosas nuevas.

El sábado 21, en un cancha de Newark, New Jersey, hubo un juego de baloncesto superior del Distrito Nacional entre los clubes Mauricio Báez y Bameso, con buena asistencia . Fue el primer partido de calendario de este campeonato 2025 y pocos han entendido el por qué se han ido tan lejos. El domingo siguiente inició la acción local de los demás clubes.

En noviembre próximo en el Citi Field, de los Mets, habrá un partido de chercha entre boricuas y dominicanos, auspiciado por la Federación de Peloteros de ambos países. Ahí habrá una gran presencia artística pues también es show, y busca reanudar dinero.

En noviembre también en el mismo escenario jugarán dos partidos Gigantes del Cibao y Aguilas Cibaeñas, la Copa del Cibao, que sustituye a la famosa Serie de Titanes entre Licey y Aguilas. Ahí estará de retorno el siempre “sufrido” Felix Cabrera y su empresa Latin Events, de la cual es socio David Ortiz.

Para diciembre, está preanunciada una presentación de equipos en el LoanDepot Park, el parque de los Marlins de Miami. Estos juegos, según se ha anunciado serán dentro del calendario del round robin, que integra a 4 equipos.

Y antes de todo eso, los campeones Leones del Escogido visitarán a México para celebrar dos partidos de exhibición contra los Charros de Jalisco, los días 4 y 5 de octubre. El Escogido ganó la pasada Serie del Caribe en una final ante los Charros, así que esta será una Serie de Campeones, dicen que una revancha.

¿Y qué buscan tantos equipos y tantos deportes jugando fuera del país? En primer plano, es una buena oportunidad de sumar unos cuantos dólares, a veces medio millón, que traducidos a pesos se elevan a unos 30 millones, que ayudan en el presupuesto.

Y también hay que citar los juegos internacionales del fútbol dominicano, que tiene varios equipos metidos de lleno en la copa Concacaf y otros eventos. Y no puedo dejar fuera el plano internacional alcanzado por el baloncesto hombres, por el atletismo, etc. El progreso es más que notable.

EL MEJOR: Sin hacer ruido ni bulla, el infielder Geraldo Perdomo (con l) se ha metido en la conversación entre los peloteros de mejores actuaciones este año. No solamente entre los dominicanos, también incluye a todo el mundo, al extremo de que la MLB, en su página web, lo colocó en el grupo de la Liga Nacional del llamado “power ranking”..¿y cuáles son sus números?

Su promedio de .296 está muy bien, con 19 hrs, 97 empujadas y cualquier short stop que remolque 100 es excelente. Su OBP de .391 y OPS de .853 hablan muy bien y suma 26 robos de base con 6 outs en intentos.

En la defensa del short, su club de Arizona está más que satisfecho. Presenta 15 errores, es líder de participar en doble matanzas con 83 y su promedio de fildeo es .853.

Geraldo, que pertenece a las Águilas Cibaeñas aquí, tiene contrato de 4 años por US$49 millones, y será agente libre en el 2030. ¿Es una nueva estrella dominicana? Este año lo ha sido, y me parece que comparte con Juan Soto el título de los mejores dominicanos en 2025.

NOTAS DE MLB

- ¿Recuerdan a Ronny Simon? El jardinero ganador del MVP hace dos años en Lidom, ahora pertenece a los Piratas de Pittsburgh, que lo firmaron luego que los Marlins no lo quisieran. Los Piratas lo han pasado a lista de lesionados por 60 días, tiene el hombro izquierdo dislocado, y luce que no jugará este invierno aquí con los Toros. Una pena, porque es un jugador de muchos kilates y con posibilidad de desarrollarse bien.

- En igual situación de lesionado está el venezolano Anthony Santander, quien fue uno de los grandes fiascos de la temporada con los Azulejos de Toronto. Se lesionó bien temprano, y solo participó en 50 juegos, con 184 turnos y 6 jonrones. Su contrato fue de 5 años por US$92. millones.

