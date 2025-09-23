Álvarez da cuadrangular de dos en la octava, Lindor y Nimmo Hrs y los Mets vencen a los Cachorros

Francisco Álvarez conectó un jonrón de dos carreras para romper el empate en la octava entrada, Francisco Lindor y Brandon Nimmo conectaron cuadrangulares y los Mets de Nueva York remontaron para vencer el martes 9-7 a los Cachorros de Chicago.

Álvarez le dio a Nueva York una ventaja de 9-7 al conectar con dos outs contra Caleb Thielbar (3-4) después de que Brett Baty abriera la entrada con un sencillo, y los Mets se llevaron la victoria tras ir perdiendo 6-1. Fue la mayor remontada de los Mets esta temporada. Se pusieron un juego por delante de Cincinnati en la lucha por el tercer comodín, tras la derrota de los Rojos por 4-2 ante Pittsburgh .

Lindor abrió el juego contra Cade Horton con su jonrón número 29. También le dio a Nueva York una ventaja de 7-6 en la sexta entrada con un sencillo productor contra Drew Pomeranz.

Nimmo coronó una quinta entrada de cinco carreras con un jonrón de tres carreras ante Taylor Rogers que empató el juego 6-6. Brooks Raley (3-0) se llevó la victoria. Edwin Díaz ponchó a los tres bateadores en la novena para su 27mo. salvamento en 30 oportunidades, y Nueva York se impuso a pesar de la salida prematura del abridor David Peterson. El zurdo solo duró una entrada y un tercio en su apertura más corta de la temporada, permitiendo cinco carreras y cinco hits.

Los Cachorros, líderes del comodín, perdieron su quinto partido consecutivo después de perder los cuatro juegos en Cincinnati.

Nico Hoerner tuvo tres hits y anotó cuatro carreras para los Cachorros.

Ian Happ persiguió a Peterson con un doble de dos carreras en la segunda entrada que puso el marcador 5-1, y los Cubs anotaron otra carrera en la cuarta cuando el segunda base Jeff McNeil lanzó descontroladamente a primera tras fildear su roletazo. Eso permitió que Hoerner anotara, poniendo el marcador 6-1.

Horton permitió una carrera y dos hits antes de salir después de tres entradas debido a molestias en la espalda.