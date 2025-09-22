Valdez, Espino y López encabezan los entrenamientos del Licey

César Valdez, Paolo Espino y Jorge López destacaron con su presencia entre las figuras de los Tigres del Licey que dieron formal apertura a sus entrenamientos este lunes en las instalaciones de la International Prospect League, ubicadas en el municipio de Guerra.

“Este es el tiempo de prepararnos asumir un compromiso y mantenernos unidos como la gran familia que somos”, indicó Audo Vicente, VP de operaciones y gerente general.

Vicente, que se hizo acompañar de su staff de operaciones, aseguró que practicar de manera inteligente, es una prioridad, resaltando la comunicación con el staff de coaches y personal de operaciones de béisbol.

Además de Valdez, asistieron al primer entrenamiento los lanzadores Albert Abreu, Jairo Asencio, Ulises Joaquín, Dany Jiménez, Ovis Portes, Elison Joseph, Reidis Sena, los receptores Maxwell Romero y Jommer Hernández, el jugador del cuadro Domingo Leyba y el jardinero Luis Barrera.

También estuvieron presentes los jugadores de primer y segundo año Manolfi Jiménez, Yophery Rodríguez, Luis Beltrán, Yerald Nin, Elis Cuevas y Ángel Ortiz.

“Todos tenemos una meta y sabemos cuál es y una forma de hacer lo correcto para conseguirla, es mantenernos enfocados en el objetivo, asumir compromiso, puntualidad y respeto por esta camiseta”, señaló el dirigente Gilbert Gómez, quien dirigió las prácticas del glorioso equipo azul.

El capataz del Licey, estuvo acompañado de un nutrido grupo de coaches como Héctor Borg, José Umbría, Anderson Hernández, Carlos Lugo, Manny Aybar, Fidel Peña y César Cabral.

La temporada 2023-24 de la Lidom arranca el próximo 15 de octubre, cuando los Tigres del Licey reciban la visita de los Leones del Escogido en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, a partir de las 7:30 de la noche.