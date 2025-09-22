Aderlín Rodríguez enfocado en jugar la temporada completa

Aderlin Rodríguez, quien la temporada pasada obtuvo la distinción de Jugador Más Valioso de la LIDOM al registrar números espectaculares que contribuyeron a que las Águilas Cibaeñas clasificaran al Todos contra Todos, entiende que nada de eso tiene mayor significado que ganar un campeonato.

“Los premios individuales, especialmente en el béisbol, siempre lo he dicho: si no es por tus compañeros y por un sinnúmero de personas que influyen en que eso ocurra, es difícil lograrlos. Pero creo que este es un deporte que se juega por el campeonato, y el año pasado no pudimos. Nos quedamos cortos de alcanzar la meta más importante, que era ganar el campeonato, y esa es mi meta principal para la temporada que viene”.

En México, durante la campaña recién finalizada, el recio bateador —regularmente defensor de la primera base— jugó también en la tercera almohadilla por una necesidad del equipo, y aseguró estar dispuesto a aportar en la posición donde más le convenga al conjunto.

“Siempre he sido un jugador que antepone al equipo. Si se da la situación, como ocurrió en México, de participar en algunos juegos en la tercera, puedo hacerlo y estoy preparado. Si se entiende que lo mejor es que juegue en primera, tercera o en los jardines, donde sea, yo estoy dispuesto”.

Rodríguez adelantó que se está preparando con la intención de jugar a tiempo completo con las Águilas en la temporada que inicia el próximo 15 de octubre.

“Siempre ha sido mi mentalidad como jugador: estar de principio a fin. Esperemos en Dios que la salud me acompañe y así poder estar hasta el final”.

El poderoso toletero de las Águilas, tras otra gran actuación en la pelota mexicana, reveló que recibió ofertas de otros equipos dominicanos en la Agencia Libre, pero entendió que las Águilas eran la mejor opción tanto para él como para su familia.

“Hubo interés de otras organizaciones por mis servicios, pero el compromiso de las Águilas y el deseo de que yo repitiera aquí fue mayor, no solo para mí, sino también para mi familia. Por eso entendí que era la mejor decisión”.

Después de brillar en la LIDOM, Rodríguez volvió a exhibir un desempeño espectacular en la Liga Mexicana de Béisbol en 2025. Terminó como líder de cuadrangulares con 35, repartidos entre los Toros de Tijuana (19) y los Bravos de León (16). Conectó 126 imparables, incluidos 30 dobles, impulsó 96 carreras, promedió .336 al bate y registró un Slugging de .696.