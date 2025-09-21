Los Gigantes del Cibao abren este lunes los entrenamientos para lanzadores y receptores

Los Gigantes del Cibao anunciaron el inicio de sus entrenamientos para este lunes 22 de septiembre, con miras a su participación en el próximo torneo de béisbol profesional de la República Dominicana 2025-2026.

La convocatoria iniciará para los lanzadores y receptores, mientras que oficialmente el resto de los jugadores de posición están convocados para el viernes 26 y lunes 29 de septiembre.

Los entrenamientos serán realizados desde el primer día en el estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís, el hogar de los Gigantes del Cibao en la temporada.

La información fue dada a conocer por el presidente de operaciones Lic. Alfredo Acebal Rizek, quien expresó que todos los jugadores de la reserva del equipo están invitados a las prácticas, incluyendo los que fueron escogidos en el sorteo de novatos organizado por LIDOM.

El dirigente José Leger estará al mando de los entrenamientos desde el primer día junto al staff de coaches.

El departamento de operaciones continúa trabajando sin descanso en la conformación de un buen grupo de jugadores que pueda competir en la próxima campaña al más alto nivel y han confirmado la presencia de varios estelares desde los primeros días de entrenamiento.

El torneo de béisbol profesional dominicano iniciará el miércoles 15 de octubre, cuando Gigantes del Cibao visita a Águilas Cibaeñas en el estadio Cibao a las 7:30 de la noche.