Águilas Cibaeñas convocan a todos sus jugadores a prácticas desde este lunes en el Estadio Cibao

Las Águilas Cibaeñas convocaron a su roster completo de jugadores para este lunes 22, cuando dejarán abierto su campamento de preparación en el estadio Cibao, con miras al próximo campeonato de béisbol otoño-invernal, que arranca el 15 de octubre y estará dedicado al inmortal de Cooperstown, Juan Marichal.

Las Águilas han estado calentando motores desde el pasado lunes, cuando abrieron un Early Camp opcional, al que se presentaron alrededor de 25 jugadores, en su mayoría lanzadores.

La convocatoria de este lunes es para el contingente de jugadores que conforman la plantilla, aunque algunos todavía se encuentran militando en Grandes Ligas, ligas menores y otros circuitos asiáticos.

El propósito del Early Camp, realizado una semana antes, fue ofrecer la oportunidad a los jugadores que tuvieron poca participación en el verano o cuyos equipos terminaron temprano.

Como parte de la preparación, el equipo tiene en calendario varios partidos de exhibición, incluyendo el juego benéfico contra los Tigres del Licey, que será el 10 de octubre y que organiza el Club Rotario Santiago Gurabito.

Un experimentado y capacitado cuerpo técnico estará al frente de los entrenamientos, mientras se completa la integración de sus miembros durante la semana, a la espera de la llegada del mánager Luis “Pipe” Urueta, quien actualmente cumple compromisos con los Vigilantes de Texas en el béisbol de Grandes Ligas.

Urueta, un exitoso dirigente en la pelota otoño-invernal dominicana, asumirá por primera vez la conducción de las Águilas Cibaeñas y se integrará al equipo en los primeros días de octubre.

Al roster aguilucho se suman 16 nuevos prospectos, seleccionados el pasado día 10 en el Draft de Novatos.

El vicepresidente de Operaciones de Béisbol, René Francisco, y el gerente general, Gian Guzmán, darán a conocer en los próximos días los jugadores importados que reforzarán al conjunto.