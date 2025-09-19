Trevor Rogers reduce su efectividad a 1.35 mientras los Orioles superan a los Yankees 4-2

Trevor Rogers lanzó seis entradas de un solo hit y los Orioles de Baltimore superaron el viernes 4-2 a los Yankees, propinándole a Nueva York un revés en su intento de alcanzar a Toronto en la cima de la División Este de la Liga Americana.

Ryan Mountcastle conectó un jonrón para los Orioles, últimos en la tabla, que mejoraron su marca a 12-5 en septiembre. Rogers (9-2) continuó con su sensacional temporada parcial, reduciendo su efectividad a 1.35 en 17 aperturas.

Los Yankees, que llegaron a la noche tres juegos detrás de los Blue Jays, vieron truncada su racha de tres victorias consecutivas. Toronto jugó en Kansas City el viernes por la noche.

Jazz Chisholm Jr. conectó un jonrón para Nueva York para unirse al club 30-30 por primera vez.

Rogers no permitió un solo hit hasta la sexta entrada. Terminó con siete ponches y dos bases por bolas. Fue su decimoquinta apertura consecutiva permitiendo dos carreras o menos, la racha más larga en las Grandes Ligas este año.

Mountcastle abrió el marcador con un jonrón solitario ante Will Warren (8-8) en la segunda entrada, y los Yankees cometieron un par de errores en la sexta entrada, que anotó dos carreras para Baltimore. El elevado de sacrificio de Mountcastle y el roletazo productor de Samuel Basallo pusieron el marcador 3-0.

Después de que Rogers fuera eliminado con 106 lanzamientos, Chisholm conectó un jonrón de dos carreras en el séptimo, pero el doblete productor de Gunnar Henderson en la parte baja de la entrada puso el marcador 4-2.

Keegan Akin lanzó el noveno para su octavo salvamento.

Chisholm tiene exactamente 30 jonrones y 30 robos en el año.