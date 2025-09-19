McGwire con menos triples entre bateadores 500 jonrones

La historia de Grandes Ligas registra que un total de 28 peloteros han disparado superado los 500 jonrones en su carrera. Algunos de estos jugadores que registran desempeños muy sobresalientes y es lógico que estas proezas sean del conocimiento de los seguidores de esta columna.

Tres de este grupo de artilleros conectaron 100 o más triples en su caminar por las Mayores. Ellos son Willie Mays, quien para muchos ha sido el pelotero más completo que haya pasado un diamante de béisbol, Mays produjo 141 batazos de triple mérito, Babe Ruth con 136 y Jimmie Foxx tuvo 125.

De este grupo de bateadores, el que menos triples ha disparado es Mark McGwire, quien en su carrera solo produjo seis y los mismos se produjeron en las siguientes fechas:

En 1987 tuvo cuatro triples, el primero lo disparó el sábado 2 de mayo contra Nate Snell, de Detroit; el segundo llegó el viernes 22 de mayo contra Dave Schmidt, de los Orioles, el tercero llegó el miércoles 17 de junio frente a los Royals de Kansas City y su pitcher Bret Saberhagen y el cuarto lo disparó el sábado 29 de agosto frente a los Azulejos y su lanzador Phil Niekro.

Luego McGwire descargó su quinto triple aún vistiendo la camiseta de los Atléticos el lunes 20 de junio de 1988 contra Teddy Higuera, de los Cerveceros en la cuarta entrada.

Tras ese quinto triple, el mastodonte de Pomona, California, tuvo una sequía de 11 campañas si volver a disparar batazo de triple mérito, jugaba cada día y en ese espacio agotó 4,618 turnos para luego conectar su triple número seis, vistiendo ya el uniforme de los Cardenales y tuvo como víctima al hoy inmortal Trevor Hoffman, de los Padres de San Diego, el lunes dos de agosto de 1999.

Otro renglón en el cual McGwire no sobresale entre los bateadores de 500 vuelacercas es el de bases robadas en la cual apenas tuvo 12.

Y como caso curioso entre los bateadores de 500 bambinazos es que apenas dos de ellos dispararon cuatro en un partido, ellos son Mays con los Gigantes de San Francisco, el domingo 30 de abril de 1961 y Mike Schmidt, de los Filis de Filadelfia el sábado 17 de abril de 1976. Ambos pertenecen al grupo de 21 peloteros con cuatro vuelacercas en un partido.