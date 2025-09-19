Luis Severino gana su séptimo partido, Atléticos se imponen a los Piratas

Lawrence Butler conectó un jonrón de tres carreras para tomar la ventaja, Nick Kurtz añadió un jonrón solitario y los Atléticos vencieron el viernes 4-3 a los Piratas de Pittsburgh.

Mitch Keller no permitió ningún corredor en base hasta que Kurtz, nativo de Lancaster, Pensilvania, conectó un jonrón con dos outs en el cuarto para acercar a los Atléticos a 3-1.

Fue el jonrón número 33 de Kurtz, quien contó con la presencia de numerosos familiares y amigos mientras empataba a José Canseco (1986) como el segundo jugador con más jonrones de un novato de los A's. Mark McGwire bateó 49 en 1987.

Carlos Cortés tuvo un sencillo con un out en el quinto y Zack Gelof caminó con dos outs antes de que Butler conectara su jonrón número 21, un tiro de 424 pies al jardín derecho central para poner a los Atléticos arriba 4-3.

Spencer Horwitz, Bryan Reynolds y Nick Gonzales impulsaron carreras en la primera entrada contra Luis Severino para una ventaja de 3-0.

Severino (7-11) permitió tres carreras, una limpia, y siete hits en cinco entradas. Michael Kelly retiró a Tommy Pham con un rodado para doble play con un out y corredores en las esquinas en la novena, para su segundo salvamento en las Grandes Ligas.

Keller (6-15) permitió cuatro carreras y cuatro hits en cinco entradas.

Gelof salió en la baja de la quinta entrada tras volver a lesionarse la muñeca derecha al lanzarse a por una pelota entre primera y segunda. El segunda base se sometió a una cirugía el 26 de marzo y solo ha jugado 30 partidos esta temporada.

Los Atléticos (73-81) han ganado dos partidos seguidos y siete de ocho, mientras que los Piratas (65-89) han perdido cinco partidos seguidos y 12 de 13.