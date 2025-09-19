De escaso a frecuente

En la etapa final del torneo de las grandes ligas se plantea la posibilidad de que el número de jugadores en lograr combinar treinta jonrones y treinta bases robadas supere la suma de cuatro, que ha sido la más alta en una campaña. Esa cantidad se ha logrado en seis ocasiones siendo la última en el reciente 2023 y no es casualidad que esto ocurriera el año que comenzó a aplicarse las reglas que han favorecido considerablemente el robo de base.

Utilizar un cronómetro para acelerar el proceso de los lanzadores en realizar cada lanzamiento, la limitación de solo permitírsele dos virajes a las bases por bateador y el aumento del tamaño de las almohadillas son decisiones que benefician la señalada jugada ofensiva.

Aunque el año pasado ese número se redujo a tres, en este ya uno consiguió completar la mezcla, Juan Soto, que nunca se había distinguido por ser un gran robador de almohadillas, lleva 32 estafas y ha disparado 42 cuadrangulares. Al iniciarse este viernes las jornadas del penúltimo fin de semana de la campaña, hay siete candidatos para unirse a Soto. De ellos a tres les falta un jonrón, Peter Crow-Armstrong de los Cachorros, Jazz Chilshom de los Yankees y José Ramírez de los Vigilantes tienen acumulado respectivamente 35, 30 y 39 bases robadas; Ramírez alcanzaría la hazaña por tercera ocasión en su carrera. Corbin Caroll de los Diamondback requiere una estafa más para llegar y Francisco Lindor de los Mets precisa de tres batazos de cuatro esquinas para unirse a su compañero Soto en el grupo. Los Marineros, por su parte, tienen en Randy Arozamena y Julio Rodríguez dos sólidos candidatos a concretar el hito, el dominicano con más posibilidades ya que necesita tres estafas, mientras Arozamena necesita tres cuadrangulares. De lograrlo estos últimos dos y asimismo lo haga Lindor, por primera ocasión dos equipos tendrían dos jugadores alcanzando el objetivo.

Esta situación evidencia que las recientes reglas que indiqué al inicio conducen a convertir en ordinario lo que antes era considerado una hazaña. En consecuencia, cualquier análisis al respecto deberá dividirse en antes y después de 2023.