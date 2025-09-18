Luis Urueta, manager de las Águilas Cibaeñas, llegará en la primera semana de octubre

El mánager Luis “Pipe” Urueta está programado para llegar al país en la primera semana de octubre, para de inmediato tomar las riendas de los entrenamientos de las Águilas Cibaeñas, con miras al torneo de béisbol otoño-invernal programado para comenzar el 15 de octubre próximo, con dedicatoria a don Juan Marichal.

El anuncio fue realizado por el gerente general Gian Guzmán, quien también informó sobre la integración de otros miembros del cuerpo técnico que asistirán al piloto Urueta en la dirección del equipo en el terreno de juego.

“El dirigente Pipe Urueta llegará en la primera semana de octubre junto con el coach de pitcheo, ya que ambos trabajan para equipos en Grandes Ligas que todavía están peleando por avanzar a los playoffs”, precisó Guzmán en un encuentro con la prensa en el Estadio Cibao.

Actualmente, el colombiano Luis Urueta se desempeña como coach de banca de los Texas Rangers, bajo la dirección del mánager Bruce Bochy, después de haber ocupado el mismo cargo durante dos temporadas con los Miami Marlins.

Por su parte, el nuevo pitching coach de las Águilas, el venezolano Jorge Moncada, se desempeña desde 2023 como entrenador de bullpen en Grandes Ligas con los Rays de Tampa, reemplazando a Stan Boroski, quien se retiró después de 11 temporadas en el cargo.

También están en camino de integrarse a partir de la próxima semana a los entrenamientos los demás miembros del cuerpo de coaches que acompañarán al dirigente Luis “Pipe” Urueta durante la venidera temporada 2025-2026.

Según la gerencia de operaciones de béisbol de las Águilas Cibaeñas, encabezada por René Francisco, vicepresidente, y el gerente general Gian Guzmán, contarán con un staff cargado de experiencia tanto local como internacional: “un grupo de técnicos actualizados e inmersos en las tendencias actuales del béisbol”.