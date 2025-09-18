Juan Soto logra hito que no sucedía desde el 1996, cuando lo hizo Barry Bonds

El que comenzó siendo "un año malo", ha terminado superando marcas que no se habían hecho en este siglo, y que el último en lograrlas fue nada más y nada menos que Barry Bonds.

Juan Soto llegó este jueves a 100 carreras remolcadas en la temporada, y lo hace por tercera vez consecutiva, con igual cantidad de equipos.

Con esa empujada número 100, Soto se convirtió en el primer jugador en este siglo con 100 o más empujadas, 100 anotadas, 40 jonrones, 30 bases robadas y 120 bases por bolas.

El último en acumular esas estadísticas fue el que para quizás la mayoría es el mejor bateador de todos los tiempos: Barry Bonds, cuando lo hizo en el 1996.

La racha años seguidos con 100 o más remolcadas comenzó en el 2023 cuando pertenecía a los Padres de San Diego, equipo con el que empujó 109 carreras, acompañadas de 35 jonrones y un promedio de bateo de .275.

Al año siguiente, pero esa vez jugando para los Yankees de Nueva York, el dominicano remolcó las mismas 109 carreras, pero con seis jonrones más, y un mejor promedio de bateo (.288).

En esta temporada, su primera con los Mets de Nueva York, no solo ha logrado otra vez las 100 carreras remolcadas, sino que ya empató su marca personal en jonrones, quedando semana y media para implantar su nuevo récord.