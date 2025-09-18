Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Greene lanza el primer juego completo de su carrera y Rojos vencen 1-0 a Cachorros

La victoria ayudó a Cincinnati a mantenerse a dos juegos de los Mets de Nueva York por el tercer comodín de la Liga Nacional.

Hunter Greene lanza durante la primera entrada de un juego de béisbol contra los Cachorros de Chicago, el jueves 18 de septiembre de 2025, en CincinnatiMichael Swensen/AP

Agencia APCincinnati, Estados Unidos

Hunter Greene lanzó un juego de un hit y Will Benson impulsó la única carrera con un doble en la cuarta entrada, mientras los Rojos de Cincinnati vencieron el jueves por la noche 1-0 a los Cachorros de Chicago.

Greene (7-4) ponchó a nueve y dio una base por bolas en su primer juego completo en su carrera. 

Después de retirar a Michael Busch con un profundo batazo al límite del campo para el primer out de la novena entrada, ponchó a Nico Hoerner e Ian Happ para finalizar el juego.

La victoria ayudó a Cincinnati a mantenerse a dos juegos de los Mets de Nueva York por el tercer comodín de la Liga Nacional.

Los Cachorros, que aseguraron un lugar en la postemporada con una victoria de 8-4 en Pittsburgh el miércoles, aún pueden asegurar la ventaja de local en la ronda de comodines.

El abridor de los Cachorros, Colin Rea (10-7), logró un récord personal de 11 ponches y no dio bases por bolas en siete entradas. Su récord anterior de ponches era de nueve el tres de abril de 2023 contra los Angelinos.

